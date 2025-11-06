Söke Belediyesi Kaçak Keçi Ağıllarını Yıktı

Söke Belediyesi, Kemalpaşa ve Çeltikçi'deki izinsiz keçi ağıllarını yıkarak, kanuna aykırı yapılaşma ve halk sağlığını tehdit eden uygulamalara idari yaptırım uyguladı.

Söke Belediyesi, ilçede uzun süredir şikayet konusu olan başıboş keçi sorununa karşı yeniden harekete geçti. Kemalpaşa ve Çeltikçi mahallelerinin üst kısımlarında kanuna aykırı olduğu tespit edilen keçi ağılları, belediye ekiplerince yıkıldı.

Operasyon ve Koordinasyon

Yıkım operasyonu, Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yürütüldü. Operasyona ayrıca Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü destek verdi.

Hukuki Dayanak ve Uygulanan Tedbirler

Yapılan yıkımlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümleri esas alındı; izinsiz kurulan keçi barınakları tamamen ortadan kaldırıldı. Ayrıca, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet ettiği belirlenen keçi sahiplerine idari yaptırım uygulandı.

Söke Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığı ve şehir düzenini tehdit eden kaçak yapılaşmalar ve başı boş hayvan bakımlarına karşı kararlı olunacağı vurgulandı.

KAÇAK AĞILLAR YIKILDI

