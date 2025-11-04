Söke'de "Dikiş Makinesi" Gürültüsüne Afişli Uyarı

Söke Atatürk Mahallesi Senar Sokak'ta gece dikiş makinesiyle gürültü yaptığı iddia edilen kişi, mahalle sakinleri tarafından afişle uyarıldı; muhtar fotoğraf paylaştı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:06
Söke'de "Dikiş Makinesi" Gürültüsüne Afişli Uyarı

Söke'de "Dikiş Makinesi" Gürültüsüne Afişli Uyarı

Atatürk Mahallesi Senar Sokak'ta gece rahatsızlığı

Aydın'ın Söke ilçesinde, Atatürk Mahallesi Senar Sokak sakinleri gece saatlerinde dikiş makinesi kullanarak gürültü yaptığı iddia edilen kişiyi afişle uyardı.

Mahalle üzerindeki rahatsızlık sonrası sokak sakinleri şahsı aradı. Bir kişinin sokağın başına astığı afişte şu ifadeler yer aldı: "Senar Sokak civarı bütün gece dikiş makinesi kullanan var. Ses ve çıkarmış olduğu seslerden ötürü rahatsızlık vermektedir. Bulunduğu takdirde idari para cezasına çarptırılacaktır".

Atatürk Mahallesi Muhtarı Arda Canbul da sosyal medya hesabından afişin fotoğrafını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk Mahallesi Senar Sokak ve çevresinde gece geç saatlerde dikiş makinesi kullanımı nedeniyle çevreye rahatsızlık veren gürültülerle ilgili şikayetler alınmaktadır. Bir mahalle sakinimiz de bununla ilgili şikayetini panoya yazı asarak dile getirmiş. Unutmayalım ki hepimiz aynı mahallede yaşıyoruz. Gece saatlerinde sessizliği korumak, komşuluk hakkının en önemli gereğidir. 22.00 - 07.00 saatleri arasında yüksek ses çıkaran cihazların kullanımından kaçınalım"

Canbul paylaşımına ayrıca, "Gürültüye sebep olanlara idari para cezası uygulanabileceğini hatırlatırız" notunu ekledi.

SOKAK BAŞINA AFİŞ ASTILAR

SOKAK BAŞINA AFİŞ ASTILAR

MUHTAR PAYLAŞIM YAPTI

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Üniversitesi'nden 10 Öğrenci Projesine ÜNİDES Desteği
2
Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek
3
Samsun’da Muradiye Terzi’yi Öldüren Murat Demir’e Ağırlaştırılmış Müebbet
4
Edirne'de Beklenen Yağmur Başladı — Hava 13 Dereceye Düştü
5
Bakan Yaşar Güler Konya'da: 8'inci Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları'na Katıldı
6
Tokat'ta İki Trafik Kazası: 2'si Polis, 8 Yaralı

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?