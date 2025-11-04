Söke'de "Dikiş Makinesi" Gürültüsüne Afişli Uyarı

Atatürk Mahallesi Senar Sokak'ta gece rahatsızlığı

Aydın'ın Söke ilçesinde, Atatürk Mahallesi Senar Sokak sakinleri gece saatlerinde dikiş makinesi kullanarak gürültü yaptığı iddia edilen kişiyi afişle uyardı.

Mahalle üzerindeki rahatsızlık sonrası sokak sakinleri şahsı aradı. Bir kişinin sokağın başına astığı afişte şu ifadeler yer aldı: "Senar Sokak civarı bütün gece dikiş makinesi kullanan var. Ses ve çıkarmış olduğu seslerden ötürü rahatsızlık vermektedir. Bulunduğu takdirde idari para cezasına çarptırılacaktır".

Atatürk Mahallesi Muhtarı Arda Canbul da sosyal medya hesabından afişin fotoğrafını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk Mahallesi Senar Sokak ve çevresinde gece geç saatlerde dikiş makinesi kullanımı nedeniyle çevreye rahatsızlık veren gürültülerle ilgili şikayetler alınmaktadır. Bir mahalle sakinimiz de bununla ilgili şikayetini panoya yazı asarak dile getirmiş. Unutmayalım ki hepimiz aynı mahallede yaşıyoruz. Gece saatlerinde sessizliği korumak, komşuluk hakkının en önemli gereğidir. 22.00 - 07.00 saatleri arasında yüksek ses çıkaran cihazların kullanımından kaçınalım"

Canbul paylaşımına ayrıca, "Gürültüye sebep olanlara idari para cezası uygulanabileceğini hatırlatırız" notunu ekledi.

SOKAK BAŞINA AFİŞ ASTILAR