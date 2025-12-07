Söke'de polis memuruna araçla çarpıp fotoğrafını paylaşan şüpheli yakalandı

Olay, Aydın'ın Söke ilçesi Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Evine gelen polis memuru A.K., aracından eşya indirirken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Çarpmanın ardından sürücü A.A., önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans talep etti. Ardından yaralı polisin aracının üzerinde fotoğraf çekip bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı ve olay yerinden uzaklaştı.

Şüphelinin yakalanması ve yaralının durumu

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşılan fotoğraf ve yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede şüphelinin izine ulaştı. A.A., emniyet ekiplerine teslim oldu.

İddiaya göre olay, yaşanan kişisel ve ailevi bir meseleden kaynaklanıyor. Yaralanan polis memuru A.K.'nin ayağında kırık olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde çarpmanın etkisiyle yaralar bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

