Söke Pamuğu, AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Söke Pamuğu Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Söke pamuğunun Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen ilk pamuk ürünü olduğunu kamuoyuna duyurdu. Kacır, bu gelişmeyi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda değerlendirdi.

Coğrafi İşaretler ile Yerel Değerlerin Korunması

Bakan Kacır, "Anadolu'nun yerel değerlerini coğrafi işaretlerle koruyarak uluslararası arenada tanıtmaya devam ediyoruz" diyerek, bu olayın önemine vurgu yaptı. Söke pamuğu, Türk tarımını temsil eden 27. coğrafi işaret olarak kayıtlara geçti.

Üreticilere ve Emeği Geçenlere Tebrik

Bu önemli gelişmenin ardından Kacır, "Üreticilerimizi ve bu güzel gelişmede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Söke pamuğunun AB'de edindiği bu tescil, bölgedeki tarımsal ürünlerin uluslararası alanda tanınmasına katkıda bulunacak.