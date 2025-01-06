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SOLIVEO Projesi Kapanış Töreni: Sürdürülebilir Zeytinyağı Üretimi İçin Yenilikçi Adımlar

Marmara Üniversitesi'nde gerçekleşen SOLIVEO projesinin kapanış töreni, sürdürülebilir zeytinyağı üretimi konusundaki yenilikçi yaklaşımları tanıttı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 23:09
SOLIVEO Projesi Kapanış Töreni: Sürdürülebilir Zeytinyağı Üretimi İçin Yenilikçi Adımlar

SOLIVEO Projesinin Kapanış Töreni Gerçekleşti

Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Politikalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Aysan tarafından yürütülen SOLIVEO (Citizens for Sustainable Olive Oil Production - Sürdürülebilir Zeytinyağı Üretimi İçin Vatandaşlar) projesinin kapanış töreni, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde düzenlendi. Tören, Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda "Sürdürülebilir Zeytinyağı: Fırsatlar ve Riskler" ile "Natürel Zeytinyağı Duyusal Analiz Eğitimi" başlıkları altında iki oturum ve bir panel şeklinde gerçekleştirildi.

Projenin Amacı ve Hedefleri

İlk oturumda SOLIVEO proje ekibi, Prof. Dr. Mehmet Fatih Aysan, Doç. Dr. Ümmügülsüm Aysan ve Merve Taşcıoğulları proje sunumunu yaptı. Aysan, projede sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma, yerel kalkınma ve kadınların güçlendirilmesi konularında veri toplamak üzere yola çıktıklarını belirtti. Aysan, "Zeytinyağını daha organik ve sürdürülebilir hale getirerek ülkeye katma değer sağlama amacı güttük" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Zeytinyağı Üretiminde Önemli Yeri

Türkiye'nin zeytinyağı üretimindeki yerini vurgulayan Aysan, "Dünyada yaklaşık 10 milyon hektar alanda 23 milyon ton zeytin üretiliyor. Türkiye'de ise 2,9 milyon ton dane zeytin üretiliyor. Bu üretimin %69'u yağlık zeytin, %31'i ise sofralık zeytin olarak değerlendiriliyor" dedi.

Küresel Isınmanın Etkileri

Aysan, küresel ısınmanın Türkiye'nin tarım sektöründe yarattığı etkilere dikkat çekti. "Gelecek 10 yıllarda Türkiye çok ciddi bir kuraklık riski taşıyor. Artan sıcaklıklar ve su kaynaklarının yetersizliği suyu yanlış kullanmamıza neden oluyor," diyen Aysan, eğitimler ve çalıştaylarla çiftçilerin sorunlarına dikkat çekti.

Toplumsal Katılımın Önemi

Doç. Dr. Ümmügülsüm Aysan, projede kullanılan vatandaş bilimi yönteminin önemini vurguladı. "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada toplumsal katılım artırılmalıdır" diyerek, projede elde edilen verimliliğin artırılmasına yönelik çevre dostu tarım yöntemlerine vurgu yaptı.

Zeytin Üretimi ve Ekonomik Fayda

Panelde, Dr. Zeynep Delen Nircan zeytin ve zeytinyağının kimyasal özellikleri üzerine bilgiler verdi. Prof. Dr. Renan Tunalıoğlu ise zeytin üretiminin 26 ülkeye ekonomik fayda sağladığını belirtti. Tören, kaliteli zeytinyağının püf noktalarının paylaşıldığı "Natürel Zeytinyağı Duyusal Analiz Eğitimi" ile devam etti ve zeytinyağı tadım etkinliğiyle sona erdi.

SONUÇ

SOLIVEO projesi, sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimseyerek, yerel kalkınmayı desteklemekte ve zeytinyağı üretiminde yeni ufuklar açmaktadır.

Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Politikalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Aysan'ın...

Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Politikalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Aysan'ın yürütücülüğünü yaptığı SOLIVEO (Citizens for Sustainable Olive Oil Production - Sürdürülebilir Zeytinyağı Üretimi İçin Vatandaşlar) projesinin kapanış töreni, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde düzenlendi.

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