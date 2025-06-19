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SOLOTÜRK, Adapazarı'nda 104. Kurtuluş Yılı İçin Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı için prova uçuşu yaptı. Gösteri, 21 Haziran'da düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 16:53
SOLOTÜRK, Adapazarı'nda 104. Kurtuluş Yılı İçin Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, Adapazarı'nda Prova Uçuşu Yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin gözde gösteri ekibi SOLOTÜRK, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla bir prova uçuşu gerçekleştirdi. Bu heyecan verici prova, Aziz Duran Parkı üzerinde yapıldı ve yaklaşık 25 dakika sürdü.

Uçuşa Büyük İlgi

Prova uçuşunu izlemek için toplanan kalabalık, SOLOTÜRK pilotunun F-16 savaş uçağı ile gerçekleştirdiği akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetme fırsatı buldu. Etkinlik, Adapazarı'nın kurtuluş günü için yapılan anma faaliyetlerinin bir parçası olarak dikkat çekti.

Gözler 21 Haziran’a Çevrildi

Adapazarı Belediyesince düzenlenecek resmi etkinlikler çerçevesinde, SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu 21 Haziran Cumartesi günü saat 14.15'te Aziz Duran Parkı üzerinde gerçekleştirilecektir. Bu özel gösteri, bölge halkı için büyük bir coşkuyla bekleniyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden...

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden...

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

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