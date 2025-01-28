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SOLOTÜRK Antalya'da Gökyüzünü Şenlendirdi: Eğitim Uçuşları İlgiyi Üzerine Topladı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da gerçekleştirdiği eğitim uçuşlarıyla büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:41
SOLOTÜRK Antalya'da Gökyüzünü Şenlendirdi: Eğitim Uçuşları İlgiyi Üzerine Topladı

Antalya'da SOLOTÜRK Coşkusu

Türk Hava Kuvvetleri'nin gözde akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitim uçuşlarını sürdürüyor. Bu heyecan verici gösteri, hem yerel halkı hem de turistleri derinden etkiliyor.

Konyaaltı Sahili'nde Rüzgar Gibi Geçti

Konyaaltı Sahili açıklarında düzenlenen eğitim uçuşları, SOLOTÜRK'ün ustaca gerçekleştirdiği akrobasi hareketleriyle dikkat çekti. Alçak uçuşlar ve zorlu manevralar, izleyenlerin kalp atışlarını hızlandırırken, yerli ve yabancı turistler de bu anları kaçırmamak için cep telefonlarıyla kaydetti.

Yaklaşık on beş dakikalık gösterinin sonunda, SOLOTÜRK'ün sergilediği performans izleyicilerden büyük alkış aldı. Eğitim uçuşlarını gerçekleştiren pilotlar da izleyicilerin ilgisini çekti.

Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

Uçuşların ardından, vatandaşlar pilotlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi. SOLOTÜRK'ün etkileyici gösterisi, Antalya'nın yaz sezonundaki enerji ve coşkuyu bir kez daha artırdı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da deniz üstü eğitim uçuşlarıyla...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da deniz üstü eğitim uçuşlarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da deniz üstü eğitim uçuşlarıyla...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da deniz üstü eğitim uçuşlarıyla izleyicilerden tam not aldı.

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