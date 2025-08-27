DOLAR
SOLOTÜRK Demirci'de Kurtuluş Festivali'nde Gösteri Uçuşu

SOLOTÜRK, Manisa'nın Demirci ilçesinde 'Kurtuluş Festivali' kapsamında yaklaşık 30 dakikalık gösteri uçuşu gerçekleştirdi; binlerce vatandaş izledi, bin Türk bayrağı dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 21:43
Kurtuluş Festivali kapsamında akrobasi gösterisi büyük ilgi topladı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen 'Kurtuluş Festivali' kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Demirci Belediyesi tarafından düzenlenen ve 5 gün sürecek festival kapsamında sunulan "Demirci Akıncıları Gösteri Uçuşu", Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi çim sahasında toplanan binlerce ilçe sakini tarafından ilgiyle izlendi.

Bazı vatandaşlar evlerinin balkon ve çatılarından, bazıları ise ilçenin yüksek tepelerinden savaş uçağının akrobasi hareketlerini takip ederek cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Gösteriyi, Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı sundu; vatandaşlar alandaki coşkuyu alkışlarla destekledi.

SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren gösteriyi selamlama geçişiyle tamamladı.

Demirci Belediyesi, etkinlik alanındaki katılımcılara bin Türk bayrağı hediye etti.

Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada: "Bugün Demirci ilçemiz açısından tarihi bir gün. Demirci Akıncılarının torunları, SOLOTÜRK gösterisini izlemek için meydanlarda. Demirci, Milli Mücadele'de Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı komutasında Demirci Akıncıları müfrezesiyle düşmana geçit vermedi bu topraklarda. SOLOTÜRK, Demirci'de ilk kez bir gösteri gerçekleştiriyor."

Kara, festivali her yıl düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

