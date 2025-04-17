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SOLOTÜRK, Erzurum'da Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Erzurum'da prova uçuşu yaparak 2025 Turizm Başkenti'nin tanıtımına katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 14:07
SOLOTÜRK, Erzurum'da Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, 2025 Turizm Başkenti Erzurum'da Gösteri Düzenledi

Türk Hava Kuvvetlerinin ünlü akrobasi timi SOLOTÜRK, Erzurum'da gerçekleştirilen prova uçuşuyla herkesi büyüledi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından '2025 Turizm Başkenti' ilan edilen bu güzel şehirde, 26 Nisan'da yapılacak resmi açılış programı öncesinde önemli bir etkinlik yaşandı.

Gösteri Sürecinde Neler Yaşandı?

SOLOTÜRK ekibi, 26 Nisan'daki büyük gün öncesinde Miting Alanı Meydanı'nda çevre tanıma uçuşları gerçekleştirirken, ardından prova gösterileri yaptılar. Uçuşların yapıldığı noktada toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK pilotunun sergilediği akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Alkışlarla Karşılandı

Uçuş sonrasında SOLOTÜRK gösterisi, izleyenlerden büyük beğeni topladı ve alkışlarla karşılandı. Ayrıca, vatandaşlar uçuşları yöneten pilotlarla hatıra fotoğrafı çekilme imkanı buldu.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da prova uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da prova uçuşu gerçekleştirdi.

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