SOLOTÜRK Kayseri'de Nefes Kesen Gösteri Uçuşu

SOLOTÜRK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen 7. Bilim Şenliği etkinlikleri kapsamında kentte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan SOLOTÜRK, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi üzerinde akrobasi hareketleri sergiledi.

Pilotların yaptığı manevralar kentin birçok noktasından görüldü. Millet Bahçesi'ni dolduran izleyicilerin yanı sıra bazı vatandaşlar gösteriyi evlerinin çatıları, pencereleri ve çevredeki tepelerden takip etti.

