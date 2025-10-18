SOLOTÜRK Kayseri'de Nefes Kesen Gösteri Uçuşu

SOLOTÜRK, Kayseri'de 7. Bilim Şenliği kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi; gösteri kent genelinden izlendi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 16:37
SOLOTÜRK Kayseri'de Nefes Kesen Gösteri Uçuşu

SOLOTÜRK Kayseri'de Nefes Kesen Gösteri Uçuşu

Etkinlik ve ayrıntılar

SOLOTÜRK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen 7. Bilim Şenliği etkinlikleri kapsamında kentte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan SOLOTÜRK, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi üzerinde akrobasi hareketleri sergiledi.

Pilotların yaptığı manevralar kentin birçok noktasından görüldü. Millet Bahçesi'ni dolduran izleyicilerin yanı sıra bazı vatandaşlar gösteriyi evlerinin çatıları, pencereleri ve çevredeki tepelerden takip etti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle düzenlenen 7. Bilim Şenliği etkinlikleri kapsamında kentte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel...

İLGİLİ HABERLER

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB Armoni Mızıkası, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
2
Uraloğlu: Antalya'ya 241 Milyar Liralık Yatırım, 11 Devam Eden Proje
3
Emine Erdoğan, Fatima Maada Bio ile İstanbul'da Sıfır Atık Gündemiyle Görüştü
4
YÖK Başkanı Özvar: Üniversite Kampüslerinde Kişi Başına Karbon Emisyonu 493 kg'ye Düştü
5
Kırıkkale'de 3 firari hükümlü yakalandı — 50 yıl 30 ay ceza alan şüpheli de var
6
Batman Kozluk'ta 3. "Şehr-i Zor Doğa Kültür Turizm Festivali"
7
SOLOTÜRK Kayseri'de Nefes Kesen Gösteri Uçuşu

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)