SOLOTÜRK Pilotları Gençlerle İkaf'25'te Buluştu

SOLOTÜRK pilotları, İkaf'25 etkinliğinde gençlerle buluşarak deneyimlerini paylaştı ve savunma sanayisini anlattı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:14
SOLOTÜRK Pilotları Gençlerle İkaf'25'te Buluştu

SOLOTÜRK Pilotları Gençlerle İkaf'25'te Buluştu

Hava pilot Binbaşı Murat Bakıcı'nın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenen İKAF'25 etkinliği, gençlerle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anadolu Oditoryum Salonu'nda gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösteri ekibinin pilotlarının söyleşisine yoğun ilgi gösterildi.

Etkinlikte, SOLOTÜRK ekibinin etkileyici gösterilerinin derlendiği bir klip izlendi. Hava pilot Binbaşı Murat Bakıcı, Hava pilot Binbaşı Mustafa Erhan Aydemir, Hava uçak bakım Binbaşı Tuna Karalı ve Hava uçak bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Cefa, katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Savaş Pilotlarının Vurucu Gücü

Hava pilot Binbaşı Murat Bakıcı, SOLOTÜRK ekibinin diğer akrobasi ve gösteri ekiplerinden farklılıklarını vurgulayarak, "Bizler aktif savaş pilotlarıyız. Gösterilerimizin sertliği de bu savaşçı ruhumuzdan kaynaklanıyor." şeklinde konuştu. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinde eğitim alan savaş pilotlarının kazandıkları yeteneklerle birlikte Konya'da gerçekleşen eğitim süreçlerinin önemine değindi.

Bakıcı, savunma sanayisindeki hızlı gelişmelere dikkat çekerek, "Savunma sanayimiz koşar adımlarla ilerliyor. Bizler de bu işin içindeki vurucu güç olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Milli mühimmatımız ve teknolojilerimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı. İHA ve SİHA'ların dünya genelindeki yerini ve önemini de vurgulayan Bakıcı, milli mühimmatın harekat ortamındaki testlerinin Konya'da gerçekleştirildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından, pilotlar gençlerin sorularını yanıtlayarak, etkinliği daha interaktif hale getirdi.

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