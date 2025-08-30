DOLAR
SOLOTÜRK'ten Anıtkabir'de Saygı Uçuşu — 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılında Anıtkabir semalarında saat 18.45'te saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 20:41
SOLOTÜRK Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kapsamında Ankara'da

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında "saygı uçuşu" yaptı.

SOLOTÜRK, Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da 28 Ağustos'ta çevre tanıma ve prova için uçtu. Zafer Bayramı kapsamındaki uçuşlarına devam eden ekip, saat 18.45'te Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Gösteriyi ailesiyle izlemeye gelen vatandaşlardan Mehmet Güven Suvak, SOLOTÜRK'ü ilk kez izlediğini belirterek, "Çok heyecanlıydı, çok güzeldi. Emeklerine sağlık gerçekten, mükemmel bir gösteriydi. Allah zeval vermesin." dedi.

Suvak'ın 8 yaşındaki kızı Zümra Suvak ise prova uçuşu seslerini duyduğunda babasının kendisini Zafer Bayramı'nda gösteriyi izlemeye götürme sözü verdiğini, gösteriyi günlerdir sabırsızlıkla beklediğini ve sonunda izleyebildiği için mutlu olduğunu ifade etti.

