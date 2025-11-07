Soma'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, 06 Kasım günü Ö.F.A. (E/26) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 42 adet sentetik ecza, 2 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltı ve Soruşturma

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Şüpheli Ö.F.A., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.