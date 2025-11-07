Soma'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma operasyonunda 06 Kasım'da Ö.F.A. gözaltına alındı; 42 sentetik ecza, 2 gram uyuşturucu, hassas terazi, aparatlar ve tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:04
Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, 06 Kasım günü Ö.F.A. (E/26) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 42 adet sentetik ecza, 2 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltı ve Soruşturma

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Şüpheli Ö.F.A., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

