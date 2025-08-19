Somali'de Danab Operasyonu: Aşağı Şebelle'de 100'den Fazla Eş-Şebab Üyesi Öldürüldü

Somali özel ordusu, Aşağı Şebelle bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 100'den fazla üyesini etkisiz hale getirdi, yerel basına yansıyan haberler böyle bildirildi.

Operasyon Detayları

Operasyon, Somali'nin Danab olarak bilinen özel eğitilmiş ordusu tarafından Aşağı Şebelle'nin Awdheegle ilçesinde planlı şekilde gerçekleştirildi. Operasyon sırasında militanların kullandığı tüneller ve saklanma yerleri imha edildi.

Eş-Şebab'ın Bölgedeki Etkisi

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, bölgedeki güvenliği tehdit etmeye devam ediyor. Örgüt, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre operasyon, bölgedeki terör yapısına karşı yürütülen kapsamlı çabaların bir parçası olarak kayda geçti.