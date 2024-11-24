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Somali'de Seçim Reformu: Kabilesel Sistem Yerini Genel Oylamaya Bırakıyor

Somali Parlamentosu, kabile merkezli oylama sistemini sonlandırarak genel oy hakkını getiren yasa tasarısını kabul etti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 15:09
Somali'de Seçim Reformu: Kabilesel Sistem Yerini Genel Oylamaya Bırakıyor

Somali Parlamentosu'ndan Tarihi Adım

Somali Parlamentosu, kabile merkezli oy verme sistemini değiştiren ve genel oy hakkını getiren önemli bir yasa tasarısını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, hükümet yetkilileri ve eyalet liderleriyle düzenlediği basın toplantısında bu reformun önemine değindi. Mahmud, Somali vatandaşlarına kendi geleceklerini tayin etme hakkını geri verdiklerini ifade ederek, "20-30 yıldır içinde bulunduğumuz korkudan kurtulup, bu ülkede demokratik seçimlere geçmeliyiz. Hem federal hem de eyalet düzeyinde bir kişi bir oy seçimine geçerek Somali halkına doğrudan oylama hakkını geri verdik," dedi.

Yasa Tasarısının Detayları

Geçtiğimiz cumartesi günü, Parlamento tarafından onaylanan yasa tasarısı, 169 milletvekilinin lehte, sadece 2 milletvekilinin aleyhte oy kullanmasıyla kabul edildi.

Yeni yasanın getirdiği reformlarla birlikte başbakanlık makamı kaldırılacak ve ülkenin cumhurbaşkanı ile cumhurbaşkanı yardımcısı doğrudan halk tarafından seçilecek. 2026

Kabile Merkezli Sistemin Sonu

Somali'de kabile merkezli yönetim anlayışı, "4,5 sistemi" olarak adlandırılmaktaydı. Bu sistemde, ülkenin dört büyük kabilesi eşit sayıda milletvekili ile temsil edilirken, diğer kabileler ise bu sayının yarısı oranında mecliste temsil edilmekteydi. Ancak, Puntland ve Juba eyaletlerinin muhalefetine rağmen, Hasan Şeyh Mahmud, Ekim ayı sonunda siyasi partilerin genel oy hakkı çerçevesinde mutabakata vardığını açıklamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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