Somali'de Seçim Reformu: Kabilesel Sistem Yerini Genel Oylamaya Bırakıyor

Somali Parlamentosu'ndan Tarihi Adım

Somali Parlamentosu, kabile merkezli oy verme sistemini değiştiren ve genel oy hakkını getiren önemli bir yasa tasarısını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, hükümet yetkilileri ve eyalet liderleriyle düzenlediği basın toplantısında bu reformun önemine değindi. Mahmud, Somali vatandaşlarına kendi geleceklerini tayin etme hakkını geri verdiklerini ifade ederek, "20-30 yıldır içinde bulunduğumuz korkudan kurtulup, bu ülkede demokratik seçimlere geçmeliyiz. Hem federal hem de eyalet düzeyinde bir kişi bir oy seçimine geçerek Somali halkına doğrudan oylama hakkını geri verdik," dedi.

Yasa Tasarısının Detayları

Geçtiğimiz cumartesi günü, Parlamento tarafından onaylanan yasa tasarısı, 169 milletvekilinin lehte, sadece 2 milletvekilinin aleyhte oy kullanmasıyla kabul edildi.