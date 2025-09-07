Somali Göç İdaresi uluslararası işbirliğini genişletiyor

Personel eğitimi ve müttefiklerle yakın çalışma öncelik

GÖKHAN KAVAK/AHMED SATTİ - Somali Göç İdaresi Müdürü Mustafa Şeyh Ali Dhuhulow, AA muhabirine yaptığı açıklamada kurumun ulusal güvenlik için yürüttüğü çalışmaları ve uluslararası işbirliğini anlattı.

Dhuhulow, Göç İdaresinin ülkenin en büyük ve 4 federal kurumdan biri olduğunu, kurumun ülke genelinde faaliyet gösterdiğini vurguladı. "400'den fazla personelimiz var. En büyük ofisimiz Mogadişu'da. Havaalanında ofisimiz var." dedi.

Kurumun geçmişine değinen Dhuhulow, göç sisteminin uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Göç İdaresi 1946'da kuruldu" ifadesini kullandı ve kuruluşun zaman içinde önce polis teşkilatı, sonra istihbaratla ilişkilendirildiğini anlattı.

Dhuhulow, Göç İdaresinin aşırılık yanlılarıyla mücadelede diğer devlet kurumlarıyla yakın işbirliği içinde olduğunu söyleyerek, "Somali Göç İdaresinin dünya ile birlikte çalışabilmesi için personelimizi eğitmeye gayret ediyoruz." şeklinde konuştu. Amaçlarının, "Somali'den yasa dışı seyahatlerin olmamasını ve dışarıdan da yasa dışı kişilerin ülkemize girmemesini sağlamaya çalışıyoruz." olduğunu belirtti.

Kurumun terör örgütleriyle mücadeledeki kararlılığına işaret eden Dhuhulow, "El-Kaide, DEAŞ, Eş-Şebab gibi aşırılık yanlılarının ülkeye girmemesi ya da ülkede yaşamaması için çok yoğun çaba gösteriyoruz." dedi ve ABD ile birlikte göç için en iyi sistemlerden birini kullandıklarını aktardı.

Dhuhulow, ayrıca İnterpol ile anlaşma yaptıklarını belirterek, "Onlarla yakından çalışıyoruz, özellikle arananlar listesi konusunda." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ilişkilerine de değinen Dhuhulow, "Kardeşimiz Türk hükümetinin de bizimle yakın çalışmasını, personelimizi eğitmesini, kapasitemizi geliştirmemiz için destek vermesini özellikle istiyoruz." dedi. Hükümetin, müttefik Türkiye'nin desteğiyle Eş-Şebab'a karşı mücadele verdiğini ve Göç İdaresi olarak sistemlerini geliştirdiklerini vurguladı.

Dhuhulow, Türk desteğine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Türkler, bizim kardeşimizdir, uzun zamandır bizimle birlikteler, bize çok yardımcı oldular." Ayrıca, Türk Hava Yolları (THY)'nın ülkeye her gün uçuş gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Söyleşisini sonlandırırken Dhuhulow, Türkiye ile ilişkilerde daha ileri adımlar beklediklerini belirterek, "(Türkiye ile) Uzun bir yol katettik fakat Somali'ye desteğini iki katına çıkarmalarını özellikle istiyoruz. Özellikle Göç İdaresiyle yakın çalışsınlar, personelimizi eğitsinler, bizi davet etsinler, deneyimlerini paylaşsınlar. Ayrıca pasaportumuzu da uluslararası düzeyde tanıtmaya yardımcı olsunlar." dedi.

Somali Göç İdaresi, ulusal güvenlik ve uluslararası tanınırlık için personel eğitimi, sınır kontrolü ve müttefiklerle sürdürdüğü işbirliklerini öncelikli çalışma başlıkları olarak belirlemiş durumda.

Somali Göç İdaresi Müdürü Mustafa Şeyh Ali Dhuhulow, ülkede aşırılık yanlılarıyla mücadele etmek için diğer devlet kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek, "Somali Göç İdaresinin dünya ile birlikte çalışabilmesi için personelimizi eğitmeye gayret ediyoruz." dedi. Dhuhulow, Göç İdaresinin çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.