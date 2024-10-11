Son 13 Yılın En Parlak Kuyruklu Yıldızı: Tsuchinshan-ATLAS

Son 13 Yılda Görülen En Parlak Kuyruklu Yıldız: Tsuchinshan-ATLAS

Türkiye Uzay Ajansı, 11-12 Ekim tarihlerinde gökyüzünde "C/2023 A3" olarak bilinen kuyruklu yıldızın, Tsuchinshan-ATLAS, görülebileceğini açıkladı.

Kuyruklu Yıldızın Parlaklık Performansı

Yapılan açıklamada, Tsuchinshan-ATLAS'ın 2 Ekim'de 0,4 kadir parlaklığa ulaştığı ve 2020 yazındaki dikkat çeken C/2020 F3 (NEOWISE) kuyruklu yıldızını geride bıraktığı ifade edildi. Dahası, bu kuyruklu yıldız henüz maksimum parlaklığına ulaşmamış durumda.

Gözlemler İçin Mükemmel Zaman

11 Ekim itibarıyla, bu etkileyici kuyruklu yıldız Kuzey Yarımküre'den çıplak gözle izlenebilecek. Parlaklığının o gün içinde ne düzeyde olacağını deneyimleyeceğiz. 12 Ekim tarihine gelindiğinde, Tsuchinshan-ATLAS, dünyaya en yakın geçişini yaparak gözlemlenebilecek en yüksek parlaklığa ulaşacak.

İnanılmaz Kuyruk Uzunluğu

Bu kuyruklu yıldız, sadece parlaklığı ile değil, aynı zamanda 21 derece uzunluğundaki etkileyici kuyruğuyla da dikkat çekiyor. Bu uzunluk, dolunayın çapının yaklaşık 42 katına denk geliyor. Güneş'e yakın geçişi sırasında ısınan kuyruklu yıldız, etkileyici kuyruk biçimini toz ve buzdan oluşan bileşimlerle oluşturdu. Tarihteki en ikonik kuyruklu yıldızlardan biri olma potansiyeline sahip.