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Son Dakika: Adana’da yaşanan deprem korkuttu

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyülüğü 4.0 olarak duyuruldu.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 13:41
Son Dakika: Adana’da yaşanan deprem korkuttu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Adana merkezli bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yaşanan bu depremin büyüklüğü, 4.0 olarak kaydedildi. Çevrede etkili olan depremin, 7.02 km. derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

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