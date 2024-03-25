Son Dakika: Adana’da yaşanan deprem korkuttu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Adana merkezli bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yaşanan bu depremin büyüklüğü, 4.0 olarak kaydedildi. Çevrede etkili olan depremin, 7.02 km. derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

