Soner Olgun Bursa Konseri: 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde Coşku

Soner Olgun, BKSTV'nin düzenlediği 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde AKKM'de sahne aldı; şarkıları ve hikayeleriyle müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 01:07
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 01:07
AKKM'de müzikseverlerle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde müzisyen Soner Olgun sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM)'nde gerçekleştirilen festivalde, Olgun ve orkestrasına Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sahne performansı, türküleri ve hikayeleriyle beğeni toplayan sanatçı, "Nazende Sevgilim", "Nefesim Nefesine", "Göklerde Kartal Gibiydim", "Arkadaş" ve "İzmir'in Dağları" gibi şarkılarını seslendirdi.

Konser sonunda Soner Olgun ve orkestrası, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

