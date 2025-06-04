Sonita Alizadeh: Afgan Kız Çocuklarının Hakları İçin Müziği Kullanıyor

Rap sanatçısı Sonita Alizadeh, müziği aracılığıyla Afganistan'daki yaşadıklarını duyuruyor. Alizadeh, "Büyük sorunları değiştirebilmemiz için daha fazla enerjiye, zamana ve sabra ihtiyacımız olacak. Seslerine inansınlar ve hayalleri için mücadele etsinler" diyerek umut verici bir mesaj paylaşıyor.

Özlem Limon tarafından gerçekleştirilen özel bir röportajda, eğitimden yoksun bırakılan Afgan kızlarına gizlice eğitim veren Arezo ile The Dreams Book'un kurucu ortağı Alizadeh, bu kızların müzik aracılığıyla gelecekte lider olabileceklerine olan inancını dile getirdi. Alizadeh, "Onlara yatırım yaparsak, bu kızlar gelecekte lider olabilirler" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tanınma ve Ödüller

Oscar ödüllü Sonita belgeselinin başrolünde yer alan Alizadeh, birçok ödül kazanarak uluslararası alanda tanındı. MTV Avrupa'nın Nesil Değişim Ödülü, Özgürlük Ödülü ve Cannes Aslan Ödülü gibi prestijli ödüllerin sahibi olan sanatçı, Forbes 30 Under 30 listesinde de yer aldı.

Alizadeh, rap müziği neden tercih ettiğini şu şekilde açıkladı: "Diğer platformları denememe rağmen çoğu zaman bu yollar yetersiz kaldı. Hikayemi rap müziğiyle anlatmaya karar verdim. Eminem'den etkilenerek bu tarzı benimsedim."

“Daughters for Sale”: Daha Fazlası

Alizadeh, Daughters for Sale parçasının bir şarkıdan daha fazlası olduğunu vurgulayarak, çocuk evliliğinin zararlarına dikkat çekti. "Bu, çocuk evliliğinin gerçek bir hikayesi. Kızların geleceği için hayal kurmalarının önündeki engelleri aşmalarını istiyoruz. Eğer kadınları güçlendirebilirsek, dünya farklı bir yer olabilir,” dedi.

Güçlenme Noktası: The Dreams Book

Alizadeh, Afgan kadınların kendilerini görünmez hissettiklerini belirterek, "Unutulmuş gibi hissediyorlar. Bu nedenle, The Dreams Book okulunu kurduk. Öğrencilerimize kendilerini güçlendirecek eğitimler veriyoruz," açıklamalarında bulundu. Şu ana kadar başarılı projelere imza attıklarını da sözlerine ekledi.

Genç Kızlara Umut Mesajı

Sonita Alizadeh, genç kızlara seslenerek, "Umut ve hayal kurmanın en temel itici güç olduğunu anlayın. Hayallerinize sıkı sıkı tutunun ve asla pes etmeyin. Gelecekte zorluklarla karşılaşsak da güçlü olun" temennisinde bulundu. Ayrıca, TRT'nin NEXT etkinliğine katılarak gençlerin seslerinin duyulmasına destek verdi.

Eğitimden mahrum bırakılan Afgan kızlarına gizlice eğitim veren Arezo ile The Dreams Book'un kurucu ortağı Sonita Alizadeh, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Eğitimden mahrum bırakılan Afgan kızlarına gizlice eğitim veren Arezo ile The Dreams Book'un kurucu ortağı Sonita Alizadeh, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.