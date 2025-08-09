DOLAR
SORFEST'te Hayko Cepkin Coşkusu

Yozgat'ın Sorgun Festivali'nde rock sanatçısı Hayko Cepkin muhteşem bir konser verdi, katılımcılar coşku dolu anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 23:20
SORFEST'te Hayko Cepkin Coşkusu

SORFEST 2023: Hayko Cepkin Sahnede!

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sorgun Festivali (SORFEST), rock müzikseverlerini bir araya getirdi. Festival kapsamında, ünlü sanatçı Hayko Cepkin, Sorgun Şakir Efendi Meydanı'nda muhteşem bir konser gerçekleştirdi.

Coşkulu Anlar ve Harika Performans

Konsere katılan vatandaşlar, Hayko Cepkin'in enerjik performansına büyük ilgi gösterdi. Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte coşkulu anlar yaşadı. Işık ve ses gösterileri ile desteklenen konser, görsel bir şölene dönüştü.

Başkan Ekinci'den Teşekkür Mesajı

Konserin ardından Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Hayko Cepkin’e teşekkür ederek, festivalin ilçe kültürüne, sosyal hayatına ve tanıtımına önemli katkılar sağladığını belirtti. Başarılı bir organizasyonla dolu bu festival, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmaya devam etti.

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sorgun Festivali (SORFEST) kapsamında rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin konser verdi.

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sorgun Festivali (SORFEST) kapsamında rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin konser verdi.

