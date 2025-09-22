Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci MHP Listesinden Çıkarıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin partinin belediye başkanları listesinden çıkarıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 15:54
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci MHP Listesinden Çıkarıldı

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci MHP Listesinden Çıkarıldı

Sadir Durmaz, kararın parti ilke ve politikalarına aykırı davranışlar nedeniyle alındığını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin belediye başkanları listemizden düşürüldüğünü bildirdi.

Durmaz, alınan kararın gerekçesini 'parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışlar' olarak gösterdi ve sözlerini 'Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadeleriyle sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Demre Toptancı Halinde Patlama: 4 Kişi Yaralandı
2
Bakan İbrahim Yumaklı Sivas'ta Tarım ve Hayvancılık Desteklerini Açıkladı
3
Bolu Yuva köyü su zehirlenmesi davasında 5 sanığın yargılanması sürüyor
4
Özgür Özel İstanbul Adliyesi'nde: Özgür Çelik ve 26 Sanığın Davasını Takip Etti
5
Singapur: İsrail'in Batı Şeria'yı Tek Taraflı İlhakı Uluslararası Hukuka Aykırı
6
Çorum Alaca'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı
7
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci MHP Listesinden Çıkarıldı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta