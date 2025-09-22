Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci MHP Listesinden Çıkarıldı

Sadir Durmaz, kararın parti ilke ve politikalarına aykırı davranışlar nedeniyle alındığını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin belediye başkanları listemizden düşürüldüğünü bildirdi.

Durmaz, alınan kararın gerekçesini 'parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışlar' olarak gösterdi ve sözlerini 'Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadeleriyle sonlandırdı.