Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakayı ele verdi: Soruşturma başladı

Sosyal medya fenomeni olan çiftin yakınlarını milyonlarca TL dolandırarak yurtdışına çıktığı konuşulmuştu. Savcılık kararını açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KIVANÇ VE BERİL TALU İLE İLGİLİ KARARLAR

Var Böyle Tipler isimli sayfayla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yaptıkları sözde reklam kampanyasıyla yakın çevrelerini 100 milyon TL üstünde dolandırarak yurtdışına kaçtı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şikayetler sonrasında soruşturmasını başlattı ve yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Kıvanç Talu 1988 senesinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.





Var Böyle Tipler isimli sayfada çektiği kısa videolarla tanınan Kıvanç Talu Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. 2007 senesinde reklam yazarı olarak kariyerine başlayan Kıvanç Talu 2016 senesinde Tasarım Direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme, sosyal medyada bireysel olarak çalışmalarına başlamıştır. Sosyal medya hesabını 2015 senesinde açmıştır. Beril Talu 1991 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İzmir Özel Türk Koleji'nde eğitimini tamamlayan Beril Talu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra birçok reklam ajansında görev almıştır.