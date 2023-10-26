  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakayı ele verdi: Soruşturma başladı

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakayı ele verdi: Soruşturma başladı

Yayınlanma:
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakayı ele verdi: Soruşturma başladı
Dolandırıcılık soruşturmaları son hızıyla devam ediyor! Kıvanç ve Beril Talu ile ilgili son karar verildi! Tüm detaylar haberimizde.

Sosyal medya fenomeni olan çiftin yakınlarını milyonlarca TL dolandırarak yurtdışına çıktığı konuşulmuştu. Savcılık kararını açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KIVANÇ VE BERİL TALU İLE İLGİLİ KARARLAR

Var Böyle Tipler isimli sayfayla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yaptıkları sözde reklam kampanyasıyla yakın çevrelerini 100 milyon TL üstünde dolandırarak yurtdışına kaçtı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şikayetler sonrasında soruşturmasını başlattı ve yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Kıvanç Talu 1988 senesinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 

kıvanç ve beril talu ile ilgili kararlar

Var Böyle Tipler isimli sayfada çektiği kısa videolarla tanınan Kıvanç Talu Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. 2007 senesinde reklam yazarı olarak kariyerine başlayan Kıvanç Talu 2016 senesinde Tasarım Direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme, sosyal medyada bireysel olarak çalışmalarına başlamıştır. Sosyal medya hesabını 2015 senesinde açmıştır. Beril Talu 1991 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İzmir Özel Türk Koleji'nde eğitimini tamamlayan Beril Talu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra birçok reklam ajansında görev almıştır. 

Gündem
İstanbullulara müjde: Toplu taşıma 2 gün boyunca ücretsiz!
İstanbullulara müjde: Toplu taşıma 2 gün boyunca ücretsiz!
Filistin mitingi nedeniyle İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak
Filistin mitingi nedeniyle İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak
İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gün kapatılacak
İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gün kapatılacak
Boşanma davası öncesi damadına kurşun yağdırdı: Adliye önünde cinayet!
Boşanma davası öncesi damadına kurşun yağdırdı: Adliye önünde cinayet!
Üniversite öğrencileri o tarihten itibaren bedava 10 GB internet kullanacak
Üniversite öğrencileri o tarihten itibaren bedava 10 GB internet kullanacak
TRT'nin 100. yıl yayınları belli oldu: Tüm kanallarda 29 Ekim'e özel içerikler
TRT'nin 100. yıl yayınları belli oldu: Tüm kanallarda 29 Ekim'e özel içerikler
İstanbul-Ankara arası 80 dakika oluyor: Jet hızında ulaşım başlıyor
İstanbul-Ankara arası 80 dakika oluyor: Jet hızında ulaşım başlıyor