Sosyal Medya Fenomenlerine Baskı Sürüyor: 'Şampiyonlar Ligi' Mercek Altında!

Dilan Polat ile başlayan sosyal medya fenomenlerine soruşturmalar ard arda geliyor. Son dönemlerde sosyal medyada Dilan Polat'ın 2019 da paylaştığı fotoğraf gündemde. Polat'ın paylaştığı fotoğrafta bulunan fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal Medya Fenomenlerine Baskı Sürüyor: 'Şampiyonlar Ligi' Mercek Altında!
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dilan Polat tarafından 2019 yılında paylaşılan fotoğraf "Şampiyonlar Ligi" olarak ün kazandı.  Kara para aklama örgüte üye olma gibi çeşitli suçlarla tutuklu olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın soruşturma sürüyor. 

Gündemde ise Polat'ın yıllar önce yemek masasında beraber çekindikleri fotoğraf yer aldı. Yemek masasında bulunan fenomenler için savcılık düğmeye bastı. Fotoğrafta bulunan ve kimlikleri tespit edilen fenomenlerle ilgili yurt dışı yasağı da getirildi. 

Masada Hangi İsimler Bulunuyor?

Gündem olan fotoğrafta Şulemsi olarak tanınan Şule Kayatürk'ün dışında Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Öztürk, Merve Korku ve eşi Yavuz Korkut, Tolunay Topal ve eşi İlayda Topal, Tuğba Bağ ve eşi Ömer Bağ da yer alıyor.

 

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Neler Yaşanmıştı?

Dilan Polat ve eşi Engin Polat 6 Kasım'da haklarında çıkan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma açılmıştı. Soruşturmanın seyrine göre çiftin tutuklu yargılanmasına karar verildi ve çiftin şu an tutukluluk halleri sürüyor. 

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan, aralarında Polat çiftinin de bulunduğu 18 şüpheliden 12 kişinin tutukluluğuna karar verildi.

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