Sosyal Medyada 'Doğal' Zayıflama Ürünleri Ölümcül Risk Taşıyor

Sosyal medyada 'doğal' diye satılan zayıflama ürünleri sibutramin ve sildenafil gibi yasaklı maddeler içerebiliyor; uzmanlar kontrolsüz kullanıma karşı uyarıyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:47
Günümüzde fit görünme hedefiyle internet ve sosyal medyada 'doğal içerik' iddiasıyla pazarlanan zayıflama ürünlerine yönelenlerin sayısı artıyor. Kolay erişim ve etkileyici reklamlarla yayılan bu ürünlerin, uzmanlara göre bilinçsiz kullanımda kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Ölümcül riskler taşıyor

Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Mustafa Ezer, vatandaşların 'doğal' kelimesine aldanarak aslında birer kimyasal kokteyl tükettiğini ifade etti. Özellikle fenomenlerin ellerine tutuşturulan reklam metinleriyle pazarlanan bu ürünlerin, Sağlık Bakanlığı yerine Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan "takviye edici gıda" onayı alarak denetimden kaçtığına dikkati çeken Ezer, analiz edilmemiş bu maddelerin eczacı ve hekim kontrolü dışında kullanılmasının ölümcül riskler taşıdığının altını çizdi.

Bedeli çok ağır olabiliyor

"Yapılan analizlerde sibutramin, sildenafil gibi yasaklı ilaç etken maddeleriyle karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız doğal bir ürün aldığını zannederken aslında farkında olmadan ilaç kullanmış oluyor. Bu ürünler ilk etapta hızlı kilo verdiriyor gibi görünebilir ama bunun bedeli çok ağır olabiliyor"

Hayati risk oluşturan tablolarla karşılaşabiliyoruz

"Bu ürünleri kullanan hastalarımız çarpıntı, tansiyon yükselmesi gibi şikayetlerle eczanelere ya da hastanelere başvurabiliyor. Daha ilerleyen süreçte böbrek hasarı, karaciğer yetmezliği ve hayati risk oluşturan tablolarla karşılaşabiliyoruz. Ne yazık ki çoğu zaman bu durum fark edildiğinde geç kalınmış oluyor"

Ezer, özellikle sosyal medya fenomenleri üzerinden yapılan reklamlara da değinerek, bu tanıtımların da yanıltıcı olduğunu kaydetti. Ezer, "Orada genellikle bir reklam metni okunuyor. İlacın gerçekten kullanılıp kullanılmadığı bile belli değil. Bu tür paylaşımlar vatandaşlarımızın sağlığını doğrudan tehlikeye atıyor. Kilo verme kişiye özeldir. Ürünün dozu, kullanım süresi ve kişinin kullandığı diğer ilaçlar mutlaka değerlendirilmelidir. Vatandaşlarımız zayıflama amacıyla ürünleri internetten değil, uzmanının yönlendirmesiyle temin etmelidir. Eczane güvendir" şeklinde konuştu.

