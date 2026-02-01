Kahramanmaraş Afşin'de 6 Şubat'ı Atlatan Tarihi Toprak ve Taş Evler Fotoğraflandı

Kahramanmaraş Afşin'de 6 Şubat depremlerini hasarsız atlatan tarihi taş ve toprak evler fotoğraflandı; geleneksel yapıların dayanıklılığı dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:38
Kahramanmaraş Afşin'de 6 Şubat'ı Atlatan Tarihi Toprak ve Taş Evler Fotoğraflandı

Kahramanmaraş Afşin'de 6 Şubat'ı Atlatan Tarihi Toprak ve Taş Evler

Afşin ilçesinde fotoğraflanan tarihi taş ve toprak evler, 6 Şubat depremleri sırasında hasar almayarak dayanıklılık gösterdi. Eski mimari özelliklerini koruyan bu yapılar, yerel kültürün önemli bir parçası olarak göze çarpıyor.

Dayanıklılık ve yerel miras

Afşin'deki bu evlerin sağlamlığı, özellikle deprem gibi büyük sarsıntılarda ortaya çıktı. Taş evler ve toprak evler, kışları sıcak, yazları serin tutma özellikleriyle de biliniyor.

Mehmet Gören fotoğraflama gerekçesini şöyle anlattı: "Bu evler halen günümüzde varlığını sürdürmekte. Asrın felaketinde çok fazla yıkım olmasına rağmen toprak evler ve taş evler hala varlığını korumaya devam ediyor. Bu evler çok sağlam oluyor. Kışları sıcak yazları ise serin tutuyor. Ben de ortaya çıkan bu görüntüleri fotoğraflamak istedim"

Uzmanlar ve yerel halk, bu tür geleneksel yapıların korunmasının kültürel miras için önemli olduğunu vurguluyor; Afşin örneği, dayanıklı ve iklim koşullarına uyumlu tasarımların önemini yeniden gösterdi.

