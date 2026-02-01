Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, görme sorunu olan öğrencilere gözlük teslim etti

140 okulda 28 bin 245 öğrenci tarandı, 3 bin 95 öğrencide görme sorunu belirlendi

Kepez Belediyesi, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ilçe genelinde yürüttüğü göz sağlığı taramaları kapsamında önemli bir adım daha attı. 140 okulda gerçekleştirilen taramalarda toplam 28 bin 245 öğrenci göz muayenesinden geçirildi.

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi ekiplerinin kontrolleri sonucunda 3 bin 95 öğrencide görme sorunu tespit edildi. Çalışmalar okullarla sınırlı kalmayarak, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 161 çocuğa da göz taraması hizmeti sunuldu.

Görme problemi tespit edilen öğrencilere, hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen gözlükler teslim edildi. Gözlükler, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tarafından öğrencilere tek tek takdim edildi. Makamda gerçekleşen buluşmada Başkan Kocagöz, çocukların mutluluğu ve sağlığının her zaman öncelikleri olduğunu vurguladı ve erken yaşta yapılan göz taramalarının hem akademik başarıyı hem de yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekti.

Kepez Belediyesi, hayırsever desteğiyle bugüne kadar toplam 170 çocuğa gözlük hediye etti. Ayrıca Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan ve göz sorunu tespit edilen 7 çocuğa de gözlükleri teslim edildi.

