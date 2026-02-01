Kahramanmaraş’ta Kalp Pili Enfeksiyonu Başarılı Operasyonla Giderildi

HG Hospital'da tedavi gören 68 yaşındaki İbrahim Cebelier'de, 3 yıl önce takılan üç kablolu kalp piline bağlı gelişen enfeksiyon, başarılı bir operasyonla giderildi.

Operasyon ve değerlendirme

Kalp yetmezliği tanısıyla daha önce pil takılan hastada zamanla pil kablolarının cilt üzerinden görünür hale geldiği ve enfeksiyon oluştuğu belirlendi. Enfeksiyon riskinin artması üzerine hasta kapsamlı değerlendirmeye alındı ve tetkikler sonrası kalp pilinin ve kablolarının tamamen çıkarılmasına karar verildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Kemal Göçer, işlemin nadir görülen ve yüksek risk taşıyan bir durum olduğunu belirterek, 'Hastamızda kalp pili kablosu cilt üzerinden görünür hale gelmişti ve enfeksiyon mevcuttu. Hem kalp pilini hem de kablolarını, özel malzemeler ve uygun teknikler kullanarak başarıyla çıkardık. Bu tür işlemler oldukça risklidir ancak merkezimizde sorunsuz şekilde tamamladık' dedi.

Doç. Dr. Göçer, operasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirip hastaya geçmiş olsun dileklerini iletti ve operasyona katılan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hasta yakını Zehra Cemile ise, 'Hastamız 3 kez anjiyo oldu, bir kez de bypass ameliyatı geçirdi. Hocamızın çok başarılı bir doktor olduğunu duyduk ona inandık ve güvendik. Operasyonu sorunsuz başarılı bir şekilde tamamladı. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

DOÇ. DR. KEMAL GÖÇER (SOLDA), HASTA İBRAHİM CEBELİER (ORTADA), HASTA YAKINI ZEHRA CEMİLE (SAĞDA)