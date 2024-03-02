Sosyal Medyada Gündem Olan Tramvayda Uyuşturucu Kullanan Şüpheli, Tutuklandı

Fatih'te Tramvayda Uyuşturucu Kullanan Şüpheli Tutuklandı

Fatih'te tramvayda uyuşturucu kullanan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelinin sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki kişi olduğu ortaya çıktı.

Tramvayda Uyuşturucu Kullanan Şüpheli Kim?

Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi ve turistik yerlerde narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında Beyazıt Mahallesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Kimliği H.A. olarak belirlenen şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde içmek için kullanılan pet şişe aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Şüpheli Sosyal Medyada Gündem Olmuştu

Emniyete götürülen şüphelinin, geçtiğimiz günlerde tramvayda pet şişeyle uyuşturucu madde kullandığı anların görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı kişi olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.