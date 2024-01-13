Sosyal medyada provokatif paylaşım yapan kullanıcılara operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olanlarla ilgili sosyal medyada “provokatif amaçlı” Bölücü Terör Örgütü'nü (BTÖ) destekleyen, yalan ve yanlış bilgi paylaşan 60 hesap sahibi ve kullanıcısının belirlendiğini duyurdu. 53 şüphelinin yurtdışında bulunduğu, 7 şüpheliye ise operasyon düzenlendiği bildirildi.

Sosyal medyada provokatif paylaşım yapan kullanıcılara operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada terör örgütüne destek veren, yalan ve yanlış bilgiler paylaşanlara karşı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Son dakika gelişmesi!

Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı açıklamada, 60 hesap sahibi ve kullanıcısının belirlendiğini ve bunların 53'ünün yurtdışında bulunduğunu söyledi. Yerlikaya, yurtdışındaki şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığını da duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinasyonu ile yürütülen çalışmalarda 7 şüphelinin yapılan operasyonda 4 şüphelinin yakalandığı 3'ünün ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirdi.

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