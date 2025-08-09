Soylu'dan Gazze'deki Soykırıma Sert Tepki: 'Bu İnsanlığa İşkencedir'

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Gazze'deki İnsani Krize Dikkat Çekti

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği eylemleri, insanlığa karşı bir işkence olarak nitelendirdi. Soylu, "Bunu sadece soykırım olarak değerlendirmek belki eksiklik olabilir. Bu, dünyadaki bütün insanlara, insanlığa ve insanlık tarihine işkencedir" dedi.

Lübnan Büyükelçisi Moallem ile Veda Ziyareti

Süleyman Soylu, Türkiye’deki görev süresi sona eren Lübnan Büyükelçisi Ghassan Moallem'i, Meclis’teki makamında ağırlayarak samimi bir görüşme gerçekleştirdi. Soylu, Moallem ile geçmişte birçok kez bir araya geldiklerini ve aralarındaki güvenin her zaman mevcut olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Türk-Lübnan işbirliğine değinen Soylu, Mersin Limanı’ndan Lübnan'a gönderilen "İyilik Gemileri"ni hatırlatarak, iki ülke arasında her zaman kardeşlik bağlarının mevcut olduğunu belirtti.

Gazze'deki Soykırımı Hatırlattı

Görüşme sırasında Gazze'deki soykırımın devam ettiğini vurgulayan Soylu, "Bütün dünya çocukları büyürken hastanelerin nasıl vurulduğunu, insanların nasıl aç bırakıldığını, 20 bine yakın çocuğun nasıl öldüğünü yaşıyor. Bu, her bir büyüyen çocuğa ve yaşayan insana işkencedir" dedi.

Soylu, yaşanan bu durumlardan dolayı derin bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Keşke bu çağda yaşamasaydık ve bunları görmeseydik. Ama yine de umutsuz olmayacağız. Bu kavganın galibi insanlıktır." şeklinde konuştu.

Moallem’den Teşekkür

Ghassan Moallem ise Soylu'ya gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti ve Türkiye ile Lübnan arasındaki tarihi dostluğun önemine vurgu yaptı. İki ülke arasında yürütülen işbirliği faaliyetlerini anlatarak, ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

