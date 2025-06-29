Soylu'dan Yolsuzluk Eleştirisi ve AK Parti Seçim Vurgusu

Giresun'da Yolsuzluk Eleştirisi

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Giresun Çotanak Konferans Salonu'nda düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" eğitim programında önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, "Yolsuzluk çukuruna battılar. Şimdi birbirleriyle uğraşıp duruyorlar. Bizim işimiz memleketimizin işine bakmak." diyerek yolsuzlukla mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

AK Parti Çalışmaları ve Seçim Vurgusu

Soylu, AK Parti teşkilat üyelerinin çalışmalarına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için disiplin, samimiyet ve birlik içerisinde çalışacaklarını belirtti. "Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz." dedi.

Uluslararası Çifte Standartlar Eleştirildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Soylu, Batı'nın kayıtsız kalmasını eleştirdi. "Hani hukukun üstünlüğü Gazze'de?" diyerek, uluslararası toplumu ikiyüzlülükle suçladı.

CHP'ye Yönelik Eleştiriler

Soylu, CHP'nin başarılı olamamasının nedenlerinden birinin bu topraklara ait bir siyasi değeri olmaması olduğunu ifade etti ve {@"O yüzden Recep Tayyip Erdoğan ve bu dava her zaman kazanacak."} şeklinde konuştu.

Gelecek Seçimler İçin Kararlılık

2028 yılında yapılacak seçimlere ilişkin Soylu, "Bu bizi sakın rehavete sokmasın. Biz işimize bakacağız. Mücadelelerimizin sonuçlarını alacağız." dedi.

Konuşmaların ardından, AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, Soylu'ya çeşitli hediyeler takdim etti.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Giresun Çotanak Konferans Salonu'nda düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" eğitim programına katıldı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Giresun Çotanak Konferans Salonu'nda düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" eğitim programına katıldı.