Soylu: 'Faruk Özlü Yanlış İşe İmza Atmaz' — Düzce Roman Merkezi Tartışması

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, deprem paralarının Süleyman Soylu Kültür Merkezi'ne harcandığı iddialarını yalanladı; Süleyman Soylu'dan Özlü'ye tam destek geldi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:48
Soylu'dan destek: 'Faruk Özlü yanlış bir işe imza atmaz'

Düzce'de deprem paraları ve Roman Koordinasyon Ofisi tartışması

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, son günlerde gündeme gelen ve deprem paralarının Süleyman Soylu Kültür Merkezi'ne harcandığı iddialarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Özlü, ilgili yapının isim ve sorumluluk bilgisinin net olduğunu belirtti.

Özlü, Düzce'de yaşayan Roman vatandaşların talebi üzerine oluşturulan yapının adının Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi olduğunu belirterek, konunun Düzce Valiliği sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze 4 milyon TL gönderildiğini açıkladı.

Başkan Özlü'nün açıklamasından öne çıkanlar şunlar oldu: 'Roman kardeşlerimizin talebi üzerine ben bu talebi yerine getirmek istedim. O günlerde İçişleri Bakanlığımız Türkiye'nin her yerinde Roman kardeşlerimiz ile toplantılar yapıyordu. Düzce'ye bir bakan yardımcımız geldi ve bu konu konuşuldu. Benim İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyden bir talebim oldu. Kendisi bize 4 milyon TL gönderdi. Ben bu gelişme karşısında çok duygulandım ve kendisine bu yapılacak merkeze ismini vermeyi teklif ettim. Kendisi kabul etmedi, bana bir mektup yazdı, kabul etmeme gerekçelerini anlattı.'

Özlü, ayrıca ilgili haberi yapan kuruluşu Halk TV örneğini vererek haberin 'yalan' olduğunu ve merkezin mevcut durumunun göz önünde tutulması gerektiğini dile getirdi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iddiaların ardından X hesabından açıklama yaparak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye destek verdi. Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Yalandan hiç yorulmaz mısınız? Bugüne kadar ismim onlarca yere verilmek istendi. Ancak kişisel bir karar olarak, ismimin hiçbir yere verilmesini istemedim. Verildiği birçok yerden de 'ismimin verilmemesi kararını' bizzat rica ederek kaldırttım ve sildirttim.'

Soylu, açıklamasını şöyle sürdürdü: 'Ayrıca, bahsi geçen Belediyemizin Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye'mizin en müstesna, en güvenilir ve en değerli şahsiyetlerinden biridir. Birlikte kabinede de görev yaptığımız bu kıymetli arkadaşımıza güvenimiz tamdır. Yanlış bir işe imza atmaz.'

Her iki açıklama da Düzce'deki projenin isimlendirilmesi, kaynak kullanımı ve sorumluluk dağılımı konularında kamuoyunda oluşan şüpheleri gidermeye yönelik bir çerçeve sundu. Belediye ve valilik yetkililerinin açıklamaları, projenin bundan sonra da ilgili kurumların gözetiminde yürütüleceğini işaret ediyor.

