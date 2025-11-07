Spiridon 2 krizi derinleşiyor: Tahliye yasağı, telef hayvanlar ve kötü koku

Balıkesir’in Bandırma ilçesine 22 Ekim 2025 tarihinde gelen Spiridon 2 isimli gemiyle ilgili gelişmeler tırmanıyor. Edinilen bilgilere göre, gemiyle birlikte Türkiye’ye 2 bin 901 adet damızlık büyükbaş hayvan getirildi.

Olayın gelişimi

İddialara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri Mindelo Adası’nda yaptıkları seçimler sonucunda 2 bin 901 büyükbaş hayvanı belirleyerek mevzuata uygun biçimde karantinaya aldı ve küpeledi. Ancak karantinaya alınan bu hayvanlardan yaklaşık 500’ünün yerine farklı hayvanların gemiye yüklendiği ileri sürüldü. Bu iddialar üzerine gemideki hayvanların tahliyesine izin verilmedi ve tahliye yasağı konuldu.

Yerel etki ve tepkiler

Yaklaşık 10 gün boyunca Bandırma Limanı’nda bekleyen Spiridon 2 gemisinden yayılan kötü koku ve sinek istilası, bölge halkının tepkisini çekti. Vatandaş şikâyetleri üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Bandırma Çelebi Liman Müdürlüğü’ne resmi yazı göndererek durumun bir an önce çözülmesini talep etti.

Tahliye sürecinin tamamlanamaması nedeniyle gemi Bandırma 3 No’lu demir sahasına yönlendirildi. Burada kötüleşen şartlar sebebiyle 48 damızlık büyükbaş hayvanın telef olduğu iddia edildi.

Gelecek adımlar ve hukuki süreç

Son olarak, geminin 8 Kasım 2025 tarihinde Bandırma Çelebi Limanı’na 8 saatlik bir yanaşma talebinde bulunduğu öğrenildi. Bu süre zarfında hayvanlara 2 tır saman, 2 tır yem ve su takviyesi yapılacağı, söz konusu giderlerin gemi armatörü tarafından karşılanacağı iddia edildi.

Öte yandan, bürokratik sürecin hızlandırılması için hukuki girişimlerin başlatıldığı ve hayvan hakları örgütlerinin süreci yakından takip ettiği bildirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ise Bandırma genelinde ek ilaçlama çalışmaları başlatarak sinek ve böcek yoğunluğuna karşı ilave tedbirler aldı.

Spiridon 2 ile ilgili iddialar, tahliye yasağı ve bölgedeki çevresel etkiler gündemdeki yerini korurken, sürecin hukuki ve idari boyutu takip ediliyor.

