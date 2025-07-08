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Srebrenitsa Soykırımı Anısına 21. Barış Yürüyüşü Başladı

Srebrenitsa'da düzenlenen Barış Yürüyüşü, 1995'teki soykırım kurbanlarını anmak için binlerce kişinin katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 11:36
Srebrenitsa Soykırımı Anısına 21. Barış Yürüyüşü Başladı

Srebrenitsa'da Barış Yürüyüşü Coşkuyla Başladı

Bosna-Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılında Sırplar tarafından işlenen soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü" bu yıl 21. kez gerçekleştirildi. Binlerce insanın katıldığı yürüyüş, Nezuk kasabasında toplandı.

Soykırımın 30. Yılı Anma Etkinlikleri

Sırp birliklerin en az 8 bin 372 Boşnak sivili katlettiği soykırımın 30. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşe katılan yaklaşık 6 bin kişi, her gün ortalama 35 kilometre katederek 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşmayı hedefliyor.

Yürüyüşte, Boşnakların 1992-1995 yılları arasındaki savaş döneminde kullandıkları altın zambaklı bayrakların yanı sıra Türk ve Filistin bayrakları da taşındı. Yürüyüşe katılanlar arasında o dönemde yolu kullanarak soykırımdan kurtulanlar da yer aldı.

Acılar Unutulmamalı

Yürüyüşe katılan Ademir Mesic, her yıl yaşanılan acı hatıraları dinlemenin önemine vurgu yaptı. Mesic, "Sadece derslerde anlatılanları dinlemekle, o yolları bizzat yürümek arasında büyük fark var. Gazze'de yaşananlar, burada olanlardan bile kötü, dünya için bir Srebrenitsa yetmedi," diye belirtti.

Katılımcıların Duyguları ve Vurguları

16 yaşındaki Edin Dogaz, zorlu olmasına rağmen yürüyüşe katıldığını ifade ederken, 17 yaşındaki Ajna Trapo soykırımın hafızasını yaşatma çabasında olduklarını söyledi. İlk kez katılan Hana Malkic ise fiziksel hazır olsa da duygusal olarak zorluklar yaşadığını dile getirdi.

Bu yıl yürüyüşe çok sayıda çocuk da katılırken, farklı ülkelerden katılımcılar da organizasyonda yer aldı.

11 Temmuz Töreni

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan Boşnak siviller, daha sonra Sırplara teslim edilmişti. Katledilenlerin cesetleri, farklı toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için yürütülen çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetleri bulunan kurbanlar, her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Bu yıl kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 7 kurban daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'de Srebrenitsa ve çevresinde yaşananları "soykırım" olarak tanımlamıştı. Anma yürüyüşü, soykırımın unutulmaması ve insanlık tarihine ders çıkarmak adına önemli bir etkinlik olarak değerlendiriliyor.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından işlenen soykırımdan...

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından işlenen soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne binlerce insan katıldı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından işlenen soykırımdan...

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından işlenen soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne binlerce insan katıldı.

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