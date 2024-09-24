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Sri Lanka'da Yeni Başbakan Atandı: Harini Amarasuriya

Sri Lanka'da Harini Amarasuriya, Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake tarafından başbakan olarak atandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:01
Sri Lanka'da Yeni Başbakan Atandı: Harini Amarasuriya

Sri Lanka'da Tarihi Atama

Sri Lanka'nın yeni Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, Harini Amarasuriya'yı ülkenin başbakanı olarak atadı. Bu karar, ulusal basında geniş yankı buldu.

Yemin Töreni ve Kabine Beklentileri

Dün yemin ederek göreve başlayan Dissanayake, Amarasuriya'nın 16. başbakan olarak atanmasını duyurdu. Amarasuriya, Ulusal Halk Gücü (NPP) partisinden bir akademisyen ve hak savunucusu olarak dikkat çekiyor.

Bimal Rathnayake, AA'ya verdiği demeçte, gün içinde yeni kabinenin yemin etmesinin beklendiğini ve kabinede yaklaşık 15 bakan olacağını belirtti.

Seçimlerin Ardından Gelen Değişiklik

Sri Lanka tarihinde bir ilke imza atarak, 21 Eylül'de yapılan seçimlerde hiç bir aday oyların mutlak çoğunluğunu elde edememişti. Bu durum, devlet başkanının ikinci tercihlerin sayımıyla belirlenmesine yol açtı. Marksist eğilimli Dissanayake, en yakın rakibi muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bırakarak Sri Lanka'nın 10. devlet başkanı oldu.

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