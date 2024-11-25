Sri Lanka'daki Şiddetli Yağışlar 15 Binden Fazla Kişiyi Etkiledi

Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar Sonrası Afet Durumu

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC), ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların 15 binden fazla kişiyi olumsuz etkilediğini duyurdu.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, DMC tarafından yayımlanan son durum raporunda, 4 bin 184 aileye mensup toplam 15 bin 622 kişinin sel ve şiddetli rüzgar gibi afetlerden etkilendiği bilgisi verildi.

Raporda, ayrıca afetler sonucunda 44 hanenin hasar aldığı ve bir evin tamamen yıkıldığı belirtilmektedir. Bu durum, Sri Lanka'daki afet riskinin giderek arttığını gözler önüne seriyor.

Yetkililer, ülkenin 4 vilayetinde şiddetli yağışların devam edeceği konusunda halka uyarılarda bulundu. Vatandaşların dikkatli olmaları ve olası tehlikelere hazırlıklı olmaları gerektiği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.