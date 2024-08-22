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Starbucks'ın Yeni CEO'su Brian Niccol'un Uçak Kullanımı Tepki Topladı

Starbucks'ın yeni CEO'su Brian Niccol'un şirket uçağını kullanması, çevreciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:37
Starbucks'ın Yeni CEO'su Brian Niccol'un Uçak Kullanımı Tepki Topladı

Starbucks'ın CEO'su Uçakla Çalışmaya Gidiyor

Starbucks'ın yeni CEO'su Brian Niccol, şirketin atadığı mektuba göre, ikamet ettiği şehirden merkezi ofise yaklaşık 1600 kilometrelik mesafeyi kat etmek için şirketin özel uçağını kullanacak. Ancak bu durum, çevre dostu politikaları ile bilinen kahve zincirine yöneltilen eleştirileri artırdı.

Çevrecilerden Sert Tepki

The Guardian tarafından aktarılan habere göre, Starbucks'ın iş teklifi dosyasında, California'da yaşayan Niccol'un şirketin Washington eyaletindeki genel merkezine gelmesinin gerektiği belirtiliyor. Bu şartlar altında, uzun mesafe seyahatlerin şirket uçaklarıyla yapılacağı da duyuruldu.

Niccol'un bu özel uçağı kullanacak olması çevreciler tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları, Starbucks'ın plastik pipet kullanımını bırakıp kağıt pipetlere geçmesine göndermede bulunarak, Niccol'un uçak kullanmasını 'ikiyüzlülük' olarak nitelendirdi. Ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadele eden bir şirketin bu kararı almaması gerektiği vurgulandı.

Şirketin Bilgilendirmesi

CNBC’ye yapılan açıklamaya göre, Starbucks sözcüsü, Niccol'un haftada en az üç gün Seattle ofisinde çalışmasının beklendiğini belirtti. Öte yandan, Starbucks, iki çeyrektir gelirlerinde düşüş yaşadığını ve CEO Laxman Narasimhan'ın görevden ayrılmasının ardından Chipotle'dan gelen Niccol'un atanmış olduğunu duyurdu. Brian Niccol, görevine 9 Eylül'de başlayacak.

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