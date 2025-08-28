DOLAR
Starbucks Malezya Satışları %36 Düştü: Berjaya Food Berhad Zarar Açıklıyor

Starbucks'ın Malezya satışları, İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik protesto ve boykotlar nedeniyle geçen yıla göre %36 azaldı; Berjaya Food Berhad toplam zararın 69 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 12:17
Starbucks'ın Malezya satışları yüzde 36 azaldı

Berjaya Food Berhad'in finansal raporu ve nedenleri

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Malezya'daki satışları, İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik protesto ve boykot kampanyaları nedeniyle geçen yıla göre yüzde 36 düşüş gösterdi.

Malezya'daki Starbucks markasını işletme hakkına sahip olan Berjaya Food Berhad, üç aylık finansal raporunu yayımladı. Rapordaki mali tablolara göre şirketin geliri 2024 mali yılına kıyasla yüzde 36 düşüş kaydetti.

Raporda, haziranın sonu itibarıyla hesaplanan finansal yılda toplam zararın yaklaşık 69 milyon dolar olduğu belirtildi. Şirket, gelirlerdeki bu düşüşün temel sebebi olarak Orta Doğu çatışmasıyla ilgili olumsuz havanın piyasa dinamiklerini ve müşterilerin harcama alışkanlıklarını etkilemesini gösterdi ve Malezya operasyonlarında varlık değer düşüklüğü süreciyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle gerçekleşen protesto ve boykot kampanyalarıyla karşılaşan şirketlerden Starbucks, küresel satışlarında art arda altıncı çeyrekte düşüş açıkladı.

