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STM NETA'nın İlk Deniz Testi Başarıyla Gerçekleşti

STM NETA, yerli olarak geliştirilen insansız sualtı aracı, ilk deniz testini başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:55
STM NETA'nın İlk Deniz Testi Başarıyla Gerçekleşti

STM NETA'nın İlk Deniz Testi Başarıyla Tamamlandı

STM'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği insansız otonom sualtı aracı STM NETA, ilk deniz testini başarıyla gerçekleştirdi. Geçen yıl ekim ayında SAHA EXPO'da tanıtılan bu yenilikçi araç, 6 ay içinde deniz testlerine başlayarak önemli bir ilerleme kaydetti.

Modüler Tasarım ve Yüksek Performans

Kompakt ve taşınabilir bir yapıya sahip olan STM NETA, iki kişi tarafından kolaylıkla taşınabiliyor. Kullanıcı dostu ve modüler tasarımı ile dikkat çeken bu sualtı aracı, ilk deniz testinde başarılı sonuçlar aldı.

Mayın Tespiti ve Geniş Kullanım Alanı

STM NETA'nın öncelikli harekat görevi, mayınların tespit edilmesi olarak belirlenmiştir. Askeri harekatlar, sivil ve endüstriyel uygulamalar gibi çok çeşitli kullanım senaryoları için uyumlu yapısıyla, 70 kilogramdan 85 kilograma varan farklı konfigürasyon seçenekleri ile kullanıcılarına geniş bir yelpaze sunuyor.

24 Saat Kesintisiz Görev Kapasitesi

Test süreci başarıyla devam eden STM NETA, 300 metre derinliğe kadar 24 saat kesintisiz görev yapabilme kapasitesine sahiptir. Bu özellikleri, onu modern sualtı operasyonları için vazgeçilmez bir araç haline getiriyor.

STM'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği insansız otonom sualtı aracı STM NETA'nın ilk deniz...

STM'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği insansız otonom sualtı aracı STM NETA'nın ilk deniz testi başarıyla tamamlandı.

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