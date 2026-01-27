STM'nin Sürü İHA'ları: 20 KARGU ile Canlı Mühimmat Testinde Tam İsabet

STM'nin sürü İHA'ları canlı mühimmatlı testte tam isabet sağladı

STM tarafından geliştirilen sürü İHA teknolojisi kapsamında, 20 adet Vurucu İHA KARGU ile gerçekleştirilen testte hedefler gerçek mühimmatla tam isabetle vuruldu. Bu faaliyet, Türkiye’de sürü kabiliyetinin canlı mühimmatlı bir operasyonel senaryoda test edildiği ilk çalışma olarak kayıtlara geçti.

Türk savunma sanayiinin öncü mühendislik şirketi STM, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesinde icra edilen faaliyette sürü İHA’larını canlı mühimmat patlamalı bir ortamda başarıyla test etti.

Testte, tamamen milli algoritmalarla geliştirilen dağıtık mimariye sahip sürü zekâsı sayesinde tek bir operatör kontrolünde görev yapan KARGU sürüsü, kalkışın ardından görev bölgesine otonom olarak intikal etti. Görev bölgesine ulaşan KARGU sürüsü, üç farklı hedef için otonom şekilde alt sürülere ayrılarak, operatörün tek bir komutu ile eş zamanlı saldırı gerçekleştirdi.

Anti-personel harp başlığıyla donatılmış KARGU’lar, canlı mühimmat kullanılan testte dağıtık mimari yapıları sayesinde kendi aralarında haberleşerek yüksek hassasiyet, eş zamanlı angajman ve operasyonel güvenilirlik kabiliyetlerini sahada ortaya koydu.

Komuta heyeti testi yerinde izledi

Tatbikat bölgesinde gerçekleştirilen faaliyeti; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, 4. Kolordu Komutanı ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut başta olmak üzere üst düzey askeri heyetler yerinde takip etti. STM’nin sürü İHA saldırı kabiliyeti, komuta heyeti tarafından tam not aldı.

STM Genel Müdürü'nün değerlendirmesi

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, elde edilen başarının yalnızca teknik değil, aynı zamanda stratejik bir anlam taşıdığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Sürü İHA teknolojileri, modern harp sahasının en kritik oyun değiştirici unsurlarından biri haline gelmiş durumda. STM olarak, tamamen milli yazılım ve algoritmalarla geliştirdiğimiz sürü zekâsı mimarimizi bugün canlı mühimmat patlatmalı bir testle sahada başarıyla ispatlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Sürü zekâsıyla donatılmış KARGU’ların koordineli biçimde, canlı mühimmatla hedefleri tam isabetle vurması; Türkiye’nin otonom sistemler, yapay zekâ ve sürü konsepti alanında geldiği seviyeyi net biçimde ortaya koymaktadır. Bu kabiliyet, sadece bugünün operasyonel ihtiyaçlarına değil, geleceğin harp konseptlerine de yön verecek stratejik bir eşiği temsil ediyor. STM mühendisliğinin imzasını taşıyan bu başarıyla, ülkemizi sürü zekâsı alanında dünyada sayılı ülkeler arasına taşıma kararlılığımızı bir kez daha göstermiş olduk."

Türkiye'de bir ilk, dünyada sayılı örneklerden biri

Canlı mühimmatla icra edilen bu başarılı sürü İHA saldırı testi, Türkiye açısından bir ilke işaret ederken; dünyada yalnızca sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu ileri düzey sürü operasyon kabiliyetleri arasında yer alındığını ortaya koydu. STM tarafından geliştirilen dağıtık kontrol tabanlı sürü zekâsı mimarisi, görev esnasında bazı unsurların devre dışı kalması durumunda dahi operasyonun sürdürülebilmesini sağlayan yüksek esneklik ve dayanıklılık sergiledi.

Sürü İHA kabiliyetleri

STM’nin özgün algoritmaları ve yazılımları sayesinde sürüdeki taktik İHA’lar gerçek zamanlı olarak birbirleriyle haberleşiyor; hedef tespiti, paylaşımı ve önceliklendirmesi yaparak sürü saldırısı icra edebiliyor. STM’nin sürü zekâsı mimarisi merkezi bir kontrol birimine bağımlı olmadan, her bir İHA’ya görev kararlarını kendi alabilme imkânı tanıyor. Bu dağıtık kontrol, sistemin bir parçası devre dışı kalsa bile sürünün görevi sürdürebilmesini ve görev başarısının artmasını sağlıyor.

Sürü sistemleri, satürasyon saldırısı konseptiyle aynı anda çok sayıda İHA’nın koordineli olarak hedef bölgeye seyrüseferini sağlayarak düşman savunma sistemlerinin satürasyona uğratılmasını hedefliyor. STM algoritmaları sayesinde sürü içindeki İHA’lar taşıdıkları mühimmat türüne uygun hedeflerle angaje olabiliyor; örneğin insan veya araç hedeflerini ayırt eden, anti-personel veya zırh delici mühimmat taşıyan İHA’lar hedef tipine göre otonom angajman yapabiliyor. Sistemde sürüye gerçek zamanlı yeni İHA’lar eklenip çıkarılabiliyor, görevler güncellenebiliyor ve sürü bölünerek farklı alt görevler icra edebiliyor.

Özellikler

Sürü Zekâsı Algoritmaları, Satürasyon Saldırısı Konsepti, Dağıtık Kontrol Mimarisi, İHA’lar Arası İletişim Altyapısı, Otonom Formasyon Oluşturma ve Sürdürme, Çarpışma Önleme Sistemi, Gerçek Zamanlı Hedef Tespiti ve Sınıflandırması, Sürü İçi Görev Paylaşımı, Hedef Önceliklendirme ve Görev Atama, CRPA Destekli Anti-jam Seyrüsefer, KERKES Entegrasyonu ile KKS Bağımsız Seyrüsefer, Sürü Bölünmesi ve Birleşmesi, Gerçek Zamanlı Sürüye Katılma ve Sürüden Ayrılma

