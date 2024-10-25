STM500 Denizaltısı SAHA EXPO'da Tanıtılıyor

Milli Denizaltı STM500 SAHA EXPO'da Sergileniyor

Türkiye'nin ilk milli denizaltısı STM500'ün mukavim teknesi, 26 Ekim’e kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde devam eden SAHA EXPO’da ilk kez sergileniyor. STM (Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ), bu projeyle sivil sanayide denizaltı dış yüzeyi anlayışını geliştirmek amacıyla çalışmalara başladı.

Fuar Bilgileri

SAHA EXPO, Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve sekiz bakanlığın desteğiyle düzenleniyor. 120’den fazla ülkeden toplam 1478 firma bu fuara katılıyor.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün Açıklamaları

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM’nin Türkiye’de denizaltı dizaynı, inşası ve modernizasyonu üzerine uzmanlaşmış ilk mühendislik firması olduğunu ifade etti. Güleryüz, "Milli denizaltı STM500’ü tasarlarken, Türk donanması ve Pakistan donanması projelerinden edindiğimiz tecrübeleri kullandık. Bu süreçte, mukavim tekne test bloklarımızı yerli imkanlarla üretmeyi başardık" şeklinde açıklamada bulundu.

STM500'ün Özellikleri

Türk mühendisleri tarafından tasarlanan STM500, hem sığ sularda hem de açık deniz koşullarında görev yapabilecek şekilde geliştirilmiştir. 30 gün boyunca kesintisiz görev süresi sunan denizaltı, 22 kişilik mürettebata ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler ekibine de ev sahipliği yapabilmektedir.

Askeri Kapasitesi ve İhracat Potansiyeli

STM500, toplam 8 adet ağır torpido ve güdümlü füze atış kabiliyetine sahip, 4 adet atışa hazır torpido kovanı ile donatılmıştır. STM Genel Müdürü Güleryüz, "STM500 yüksek bir ihracat potansiyeline sahip. Özellikle coğrafi olarak sığ sulara sahip ülkelerin donanma temsilcileri, bu projeyi yakından takip ediyorlar" dedi.

Bu projeyle Türkiye, sivil sanayi alanında bir denizaltı blokunu yerli olarak geliştirebileceğini kanıtlamış oldu.