Stocker: AB Rusya'ya Baskıyı Sürdürmeli — Ukrayna'da Barış İçin

Stocker, Rusya'nın Ukrayna'da barışa "sıcak bakmadığını" belirterek AB'nin baskıyı sürdürmesi gerektiğini vurguladı; Costa Avusturya'nın desteğini övdü.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:57
Basın Toplantısı ve Öncelikler

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Başbakanlık'ta buluşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'da barışa "sıcak bakmadığını" söyledi ve bu nedenle AB'nin Rusya'ya baskıyı sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Stocker, tüm AB üyeleriyle önceliğin Ukrayna'daki ölümlere son vermek olması gerektiğini belirtti. Rusya'nın saldırılarına aralıksız devam ettiğini ifade ederek, bunun AB'nin saldırıları sona erdirmek ve mümkün olan en kısa sürede müzakerelere başlamak için baskıyı sürdürmesini gerektirdiğini kaydetti.

Stocker ayrıca, Batı Balkanların AB'ye yakınlaşmasının bölge ve Avrupa’nın ulusal güvenliği ile istikrarı için önemli olduğuna işaret ederek, "Eğer biz bu bölgeyi kendimize bağlamazsak, başkaları bunu yapacaktır." dedi.

Costa'nın Değerlendirmesi

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise Avusturya'nın Avrupa'nın ortak sorunlarıyla yakından ilgilenmesini ve Ukrayna'ya verdiği desteği övdü. Costa, AB sınırlarını korumak ve düzensiz göçü yönetmek için Avusturya ile çalışmaya kararlı olduklarını belirtti.

Costa, ayrıca ana önceliklerden birinin ticareti ve inovasyonu teşvik etmek olduğunu kaydetti.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker (sağda), Avusturya'ya çalışma ziyareti için gelen AB Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda) ile Başbakanlık'ta bir araya gelmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

