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Stockholm'de Hitler'in Doğum Gününde Nazi Bayrağı Dalgalandı

Stockholm otoyol girişinde, Hitler'in doğum günü sebebiyle asılan Nazi bayrakları nefret suçları kapsamında soruşturuluyor.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 23:34
Stockholm'de Hitler'in Doğum Gününde Nazi Bayrağı Dalgalandı

Hitler'in Doğum Gününde Skandal Olay

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 20 Nisan tarihinde, Adolf Hitler'in doğum günü münasebetiyle kimliği belirsiz kişilerce otoyol girişine üç Nazi bayrağı asıldığı bildirildi. Bu üzücü olay, Essingeleden bölgesinde gerçekleşti ve hemen ardından durum kamuoyunda geniş yankı buldu.

Emniyet Güçleri Harekete Geçti

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Mats Eriksson, olayla ilgili kendilerine birçok kişi tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Eriksson, nefret suçları kapsamında soruşturma başlattıklarını belirtti.

Eriksson, İsveç'te bu tür olayların yaşanmasının hoş olmadığını vurgulayarak, otoyol girişindeki kayalıklarda siyasi mesaj içeren pankartların sıkça yer aldığını ifade etti. “Özellikle aktivistler burada trafik yoğun olduğu için siyasi mesajlar paylaşıyor. Ancak bu paylaşımın olması hiç hoş değil.” dedi.

Nazi Bayrağının Anlamı

Bazı gözlemciler, asılan Nazi bayrağının büyük ihtimalle Hitler'in doğum günü nedeniyle asıldığını düşündüklerini ifade ediyor. Bu tür bir sembolün, toplumda nefret ve ayrımcı söylemleri körükleyebileceği endişesi taşıyanlar için bu olay son derece endişe verici bir durum olarak öne çıkıyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Essingeleden bölgesindeki otoyol girişine, Adolf Hitler'in doğum...

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Essingeleden bölgesindeki otoyol girişine, Adolf Hitler'in doğum günü 20 Nisan'da kimliği belirsiz kişilerce üzerinde gamalı haç bulunan 3 Nazi bayrağı asıldı.

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