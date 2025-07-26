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Stockholm'de İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Protesto

Stockholm'de yüzlerce birey, İsveç hükümetini Gazze'deki duruma sessiz kaldığı için protesto etti.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 18:28
Stockholm'de İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Protesto

İsveç Başkenti Stockholm'de Protesto Gösterisi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, yüzlerce kişi, hükümetin İsrail'in Gazze'yi işgaline kayıtsız kaldığı gerekçesiyle toplandı.

Birçok sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde düzenlenen protestoda, Odenplan Meydanı'nda buluşan kalabalık, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulması için İsveç hükümetine harekete geçme çağrısında bulundu.

Protesto İçin Taşınan Pankartlar

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıdı.

Katılımcılar, "Filistin'e özgürlük, Netanyahu ve Trump planına hayır" sloganları atarak, İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın önüne kadar yürüdü.

Akademik Dünyadan Tepki

Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in etnik temizlik yaptığını ifade etti.

İsveç hükümetinin, İsrail'in Gazze'deki tutumu karşısındaki sessizliğini eleştiren Gardell, "İsveç Anayasası'na dayanarak, liberal demokrasi ilkeleri doğrultusunda hareket etmesi ve Gazze'deki soykırımı durdurmak için köklü önlemler alması gerekiyor. İsveç artık sesini yükseltmeli" dedi.

Gardell, Gazze'de devam eden soykırımın, açlığın bir silah olarak kullanılması ve insani yardım istasyonları etrafında hazırlanan ölüm tuzakları ile desteklendiğini dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti: "İsrail, Batı Şeria'daki işgali sürdürmekte. Bu korkunç nedenlerle İsveç hükümeti, aşırı sağcı İsrail yönetimine baskı yapmalıdır. Şu anda gözlemlediğimiz şey, büyük bir soykırıma doğru giden bir etnik temizlik sürecidir. Bunu durduracak olan bizleriz; eğer siyasetçilerimiz gerçekten demokratik ilkelere uygun hareket etseydi, bu tür bir soykırım yaşanamazdı."

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, hükümeti İsrail'in Gazze'yi işgaline sessiz kaldığı...

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, hükümeti İsrail'in Gazze'yi işgaline sessiz kaldığı gerekçesiyle protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, hükümeti İsrail'in Gazze'yi işgaline sessiz kaldığı...

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, hükümeti İsrail'in Gazze'yi işgaline sessiz kaldığı gerekçesiyle protesto etti.

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