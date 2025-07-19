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Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki

İsrail'in Gazze'deki saldırıları, Stockholm'de düzenlenen büyük bir protesto ile kınandı. Göstericiler, acil ateşkes talep etti.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 17:42
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki

İsrail'in Gazze Saldırıları, İsveç'te Protesto Edildi

İsrail'in Gazze'deki okulları ve hastaneleri bombalaması, İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleşen protestoyla kınandı. Başkentin Odenplan bölgesinde bir araya gelen yüzlerce gösterici, İsveç Parlamentosu'na doğru yürüyüş yaptı.

Protesto Eyleminin Detayları

Eylem sırasında, katılımcılar çeşitli pankartlar taşıdı. Pankartlarda, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" gibi ifadeler yer aldı. Göstericiler, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil Netanyahu, Gazze'den defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" sloganlarıyla protestolarını sürdürdü.

Filistin Bayraklarıyla Destek

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, Gazze'deki saldırıların durdurulmasını talep etti. İsveçli aktivist Lasse Eriksson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı soykırımı benzeri bir durumun dünya üzerinde olmadığını vurguladı.

Toplumsal Görüşler ve Çağrı

Eriksson, Filistin'deki acının büyük olduğunu dile getirerek, "İsveç'te bir araştırma şirketi kamuoyu yoklaması yaptı. Sonuçlara göre, İsveçlilerin yüzde 75'i İsrail hükümetinin Gazze'de yaptıklarını doğru bulmuyor. Ancak buna rağmen İsveç Parlamentosu'nda İsrail'e karşı çıkan ciddi bir parti bulunmuyor. İsrail'i boykot etmeliyiz. İsrail'in Stockholm Büyükelçisi'ni kovmalıyız. Sokakları doldurmalıyız. Eğer bugün Filistin'in çocukları öldürülüyorsa, yarın bizim çocuklarımıza da sıra gelecek. Bu soykırıma karşı durmak için buradayım." sözlerini aktardı.

İsrail'in Gazze'deki okulları ve hastaneleri bombalaması, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto...

İsrail'in Gazze'deki okulları ve hastaneleri bombalaması, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi. Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan yüzlerce gösterici, İsveç Parlamentosu'na doğru yürüdü.

İsrail'in Gazze'deki okulları ve hastaneleri bombalaması, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto...

İsrail'in Gazze'deki okulları ve hastaneleri bombalaması, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi. Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan yüzlerce gösterici, İsveç Parlamentosu'na doğru yürüdü.

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