Stockholm'de Trump'ın Gazze Planına Büyük Protesto

Stockholm'de, Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı protesto düzenlendi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 18:16
Stockholm'de Trump'ın Gazze Planına Büyük Protesto

Stockholm'de Trump'ın Gazze Planı Protesto Edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı büyük bir protesto gösterisi yapıldı.

Gazze halkıyla dayanışma amacıyla Odenplan bölgesinde düzenlenen protestoya katılan yüzlerce kişi, Trump'ın Filistinlileri topraklarından zorla yerinden etme planına sert tepki gösterdi.

Eylemciler, "Amerikan emperyalizmine, siyonist işgale hayır" yazılı pankartlar taşıdı. Trump karşıtı dövizler taşıyan kalabalık, "Tehcire hayır" sloganları atarak İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne kadar yürüdü.

İsveçli Aktivist: "Emperyalizme Karşı Sonuna Kadar Savaşacağız"

Protestoya katılan İsveçli aktivist Karl Kjellin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden soykırımı protesto etmek amacıyla gösteriye katıldığını belirtti. Kjellin, İsveç'in İsrail'e sağladığı desteği ise eleştirdi:

"Kendi emperyalist İsveç hükümetimizin siyonist işgale verdiği desteği eleştiriyoruz. Son birkaç haftayı barış içinde geçirmemize rağmen, emperyalistler gerçek yüzlerini gösterdi. ABD Başkanı Trump, Filistinlileri Gazze'den etnik olarak temizlemeyi ve orayı tatil beldesine çevirmek istediğini açıkça söyledi. Bu da gösteriyor ki emperyalist politikacıların içinde insanlık yok. Trump'ın planına karşı Filistinlileri desteklemek için sonuna kadar savaşmalıyız."

Trump'ın Dikkat Çeken Açıklamaları

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" belirtmişti. Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını öne süren Trump, bu süreçte başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerini işaret etti.

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