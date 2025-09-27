Stockholm'de Yüzler İsrail'in Gazze İşgal Planını Protesto Etti

Stockholm Odenplan'da toplanan yüzlerce kişi İsrail'in Gazze işgal planını protesto etti; insani koridor ve acil ateşkes talep edildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 18:13
Stockholm'de Yüzler İsrail'in Gazze İşgal Planını Protesto Etti

Stockholm'de Yüzler İsrail'in Gazze İşgal Planını Protesto Etti

Odenplan Meydanı'nda toplanan gösteride insani yardım çağrısı yapıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planını durdurmasını ve insani yardım koridorunun açılmasını talep etti.

Gösterideki kalabalık sık sık "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil İsrail, Gazze'den defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" sloganları attı.

Protestocular, İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların sembolik olarak kefenlenmiş naaşını taşıyarak Gazze'deki iddia edilen soykırımın sonlandırılmasını talep etti.

Gösteriye katılan Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gösteriye destek veriyorum, çünkü güç sahiplerimizin sorumluluklarını yerine getirmelerinin ve Gazze'deki süregelen soykırımı durdurmak için askeri, ekonomik ve politik olarak ellerinden geleni yapmalarının önemini vurgulamak istiyorum." dedi.

Gardell, ayrıca Amerika'da bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun Filistin’e destek eyleminde İsrail ve ABD yetkililerini eleştirdiği için Petro'nun ABD vizesinin iptal edilmesi için girişimde bulunulduğunu aktardı: "ABD yönetimi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklamaktan kaçındığı bir zamanda, Petro'nun vizesini iptal etme girişimini not ettik ve unutmayacağız."

Gardell, Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) konuşması sırasında birçok ülke delegesinin salonu terk ettiğini hatırlatarak şunları söyledi: "Dün BM'de toplanan birçok ülkenin delegelerinin Netanyahu konuşma yapacağı zaman protesto ederek ayrıldığını gördük. Bunu yapmamalıydılar. Aksine, öne çıkıp onu tutuklamaları gerekirdi. O tutuklanmalı ve savaş suçlarından dolayı soruşturulmak üzere Lahey'e götürülmelidir. Zira, Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından, süregelen soykırımda açlığı bir silah olarak kullanmak dahil olmak üzere, uluslararası düzeyde aranmaktadır."

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas Gemerek'te İki Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı
2
Edirne'de 6 Ton İpsala Pirinciyle Dev Pilav Festivalde Dağıtıldı
3
Kosova Barış Gücü Operasyonel İhtiyat Taburu Priştine'ye Ulaştı
4
Sancaktepe'de Akraba Kavgası: Yaralanan Fırat Hışır Hastanede Yaşamını Yitirdi
5
Ünye'de Kaza: Hafif Ticari Araç Bisikletteki 13 Yaşındaki Çocuğa Çarptı
6
Bahçelievler'de Minibüs-Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
7
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı