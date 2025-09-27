Stockholm'de Yüzler İsrail'in Gazze İşgal Planını Protesto Etti

Odenplan Meydanı'nda toplanan gösteride insani yardım çağrısı yapıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planını durdurmasını ve insani yardım koridorunun açılmasını talep etti.

Gösterideki kalabalık sık sık "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil İsrail, Gazze'den defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" sloganları attı.

Protestocular, İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların sembolik olarak kefenlenmiş naaşını taşıyarak Gazze'deki iddia edilen soykırımın sonlandırılmasını talep etti.

Gösteriye katılan Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gösteriye destek veriyorum, çünkü güç sahiplerimizin sorumluluklarını yerine getirmelerinin ve Gazze'deki süregelen soykırımı durdurmak için askeri, ekonomik ve politik olarak ellerinden geleni yapmalarının önemini vurgulamak istiyorum." dedi.

Gardell, ayrıca Amerika'da bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun Filistin’e destek eyleminde İsrail ve ABD yetkililerini eleştirdiği için Petro'nun ABD vizesinin iptal edilmesi için girişimde bulunulduğunu aktardı: "ABD yönetimi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklamaktan kaçındığı bir zamanda, Petro'nun vizesini iptal etme girişimini not ettik ve unutmayacağız."

Gardell, Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) konuşması sırasında birçok ülke delegesinin salonu terk ettiğini hatırlatarak şunları söyledi: "Dün BM'de toplanan birçok ülkenin delegelerinin Netanyahu konuşma yapacağı zaman protesto ederek ayrıldığını gördük. Bunu yapmamalıydılar. Aksine, öne çıkıp onu tutuklamaları gerekirdi. O tutuklanmalı ve savaş suçlarından dolayı soruşturulmak üzere Lahey'e götürülmelidir. Zira, Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından, süregelen soykırımda açlığı bir silah olarak kullanmak dahil olmak üzere, uluslararası düzeyde aranmaktadır."