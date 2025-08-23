DOLAR
Stockholm'de Yüzlerce Kişi İsrail'in Gazze İşgal Planını Protesto Etti

Stockholm'de yüzlerce eylemci Odenplan'da toplanarak İsrail'in Gazze işgal planını ve sivillere yönelik saldırıları protesto etti, insani koridor çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 17:40
Odenplan'da toplanan eylemciler insani yardım koridoru ve işgalin durdurulmasını talep etti

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planını protesto etti. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'deki işgal planını durdurmasını ve insani yardım koridorunun açılmasını istedi.

Eylemciler, İsveç hükümetinin İsrail'in Gazze'deki saldırı ve işgaline karşı yeterince tepki göstermediğini belirtti. Gösteride taşınan pankartlarda "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazıları dikkat çekti. Katılımcılar ayrıca "Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu planına hayır" sloganları attı.

Göstericiler yürüyüş düzenleyerek protestoyu İsveç Dışişleri Bakanlığı binasının önüne kadar taşıdı.

Eyleme katılan Azerbaycan asıllı İsveçli aktivist Aydın Amir Hashimi, yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'de yürüttüğü eylemleri sert sözlerle eleştirdi. Hashimi, "İsrail'in, Gazze'de yaptığı soykırımın hesabını bir gün mutlaka vereceğini" belirtti.

Hashimi konuşmasında ayrıca İsrail'in İsveç'teki siyasetçiler üzerinde etkili olduğunu savunarak, "Buna bir şekilde son verilmesi gerekiyor. Zira, İsrail, Filistin'de soykırım yapıyor, savaş suçu işliyor, etnik temizlik yapıyor ve bunu gizlemiyor. Siyasetçilerimiz bu duruma karşı boş laflar söylemekten başka bir şey yapmıyor. Gelecek nesillere bu soykırımı nasıl izah edeceksiniz? Gelecek nesiller bunu unutmayacak; bugünkü soykırımdan mesul olanlar elbette gelecekte hesap verecek." ifadelerini kullandı.

