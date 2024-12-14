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Stratcom Summit '24'te Emma Turner'dan Yapay Zeka ve Güvenlik Vurgusu

İngiltere'nin Uluslararası Devlet İletişim Servisi Başkanı Emma Turner, Stratcom Summit '24'te yapay zeka ile güvenlikteki yenilikleri konuştu.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:19
Stratcom Summit '24'te Emma Turner'dan Yapay Zeka ve Güvenlik Vurgusu

Stratcom Summit '24'te İngiltere'den Önemli Açıklamalar

İngiltere Uluslararası Devlet İletişim Servisi Başkanı Emma Turner, Stratcom Summit '24''te yaptığı konuşmada, güvenlik ve savunma ile hibrit tehditler konularına dikkat çekerek, bu alanlardaki ilerlemelerin ekiplerinin işini en hızlı büyüyen alan haline getirdiğini ifade etti.

Kamu İletişimi ve Yapay Zeka

Turner, "Kamu İletişiminin Etkinliği İçin Küresel Stratejiler" başlıklı konuşmasında, yapay zekanın hızlı gelişiminin dezenformasyon sorununu beraberinde getirdiğini belirtti. Güvenlik ve savunma, siber güvenlik, yanlış bilgiyle mücadele gibi alanlarda son 2-3 yılda büyük ilerlemeler kaydettiklerini ifade eden Turner, bu alanların ekiplerinin çalışma oranını yüzde 70’ten yüzde 90’a çıkardığını vurguladı.

Yapay zekanın günlük hayatı kolaylaştıran birçok fırsat sunduğunu belirten Turner, bu teknolojinin yaşamları kökten değiştirdiğini dile getirdi. Yüz tanıma teknolojisi ve sosyal medya algoritmalarına dikkat çeken Turner, bu yeniliklerin günlük hayatta nasıl kullanıldığını aktardı.

Yapay Zeka ve Güvenlik Sorunu

Turner, yapay zeka destekli dil öğrenme modelleri ile oluşturulan metinlerin doğru bilgiler sunmadığını ve bu modellerin tutarlı mesaj oluşturma çabası içerisinde bulunduğunu söyledi. İngiltere'de yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek amacıyla hayata geçirilen stratejiler ile yapay zekanın etik ve sorumlu şekilde kullanılmasını sağlamak üzere çerçeveler ve politikalar oluşturulduğunu aktardı.

Yapılan anketlere de değinen Turner, OECD'nin 2023 raporuna atıfta bulunarak, katılımcıların %52'sinin hükümetin kişisel verilerini sadece yasal amaçlar için kullanabileceğine inandığını belirtti. Kamu güvenini artırmanın ve doğru bilgiyi sağlamanın önemine dikkat çeken Turner, bu oranı yükseltmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm"...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (Stratcom Summit '24) İngiltere Başbakanlık ve Kabine Ofisi Uluslararası Devlet İletişim Servisi Başkanı Emma Turner, katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm"...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (Stratcom Summit '24) İngiltere Başbakanlık ve Kabine Ofisi Uluslararası Devlet İletişim Servisi Başkanı Emma Turner, katılarak konuşma yaptı.

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